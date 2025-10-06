民放キー局にとって、春と秋は特別な季節とされる。毎年4月と10月は多くの新番組がスタートする番組改編の時期だが、今秋はそこにちょっとした異変が。

「9月上旬、日本テレビをはじめテレビ朝日、TBS、フジテレビ、テレビ東京が10月からの番組改編の中身を発表したのですが」

「テレビ業界では、すべての時間帯のうち番組の終了や新設、放送時間の変更がある割合を改編率という数値で表します。例年とは異なり、今秋はほとんどの局でこの数値がわずか1ケタになりました」（同）

例年、テレビ局は視聴率の獲得にあれこれ頭を悩ますことから、数値が高くなる傾向にあるとされる。

「全日帯（午前6時〜深夜0時）では、日本テレビが3.6％、テレビ朝日が7.5％、TBSが2.13％、テレビ東京が5.1％と1ケタ台でした。唯一、中居正広氏（53）の性暴力問題などの影響で、今年3月期決算が120億円の営業赤字となったフジテレビだけが、10.05％と2ケタだったのが印象的です」（同）

各局とも、昨年同時期の改編率からは数値が数％低くなっているが、

「小幅な改編を示す数値からは各局の思惑が透けて見えます。2％台と最も低かったTBSの数値は過去15年で最低。昨年度の個人視聴率部門は全日帯で2位につけた影響でしょう」（前出の記者）

TBSは、ここ数年にわたる視聴率競争で、首位を争う日テレとテレ朝に食い込む健闘を見せている。

「好調を維持するため、各クールでコンテンツが入れ替わる連ドラやアニメ以外には触れない“無改編”としたとみられています」（同）

「日テレは今年4月の改編で全日帯が11.3％と編成を大きくいじった。それが奏功して視聴率が好調なこともあり、今回は小幅な改編にとどめたようです」（同）

対照的に改編率が2ケタとなったフジでは、40年以上フジサンケイグループの“天皇”として君臨した日枝久取締役相談役（87）が、6月にようやく退任。目下、清水賢治社長（64）の下で巻き返しを図るが、復活への道のりは厳しいとされる。

「ドラマ部門では三谷幸喜（64）の脚本、菅田将暉（32）が主演する『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』を始め、平成3年に最高視聴率36.7％を記録した『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』が話題です。ただ、ほかに目を引くのはママタレの藤本美貴（40）と芸人の庄司智春（49）夫妻がMCを務める料理バラエティー『ミキティダイニング』という程度」（前出の記者）

全日の世帯視聴率競争で、テレ東と“抜きつ抜かれつ”の最下位争いを繰り広げるフジの改編率抑制の背景には、いまだ続く企業のCM出稿控えがあるとも。

大手広告代理店幹部が肩をすくめて言う。

「フジが直面しているCM出稿控えは、他局も他人ごとではありません。フジへの番組スポンサーを取りやめている多くの企業が、CM中断が商品の売り上げに影響をもたらしたかどうかを調査しているからです」

10代から20代の若者世代における“テレビ離れ”が指摘されて久しいが、

「調査の結果次第では、企業のテレビ離れが始まるかもしれません。CM出稿の減少は番組制作費に直結し、局の経営に深刻な影響を与えます。各局は先行きの不透明さから、様子見ともいえる改編率に抑えざるを得なかったというワケ」（同）

いまだくすぶるフジの不始末。その余波が、テレビ業界を揺さぶり始めている。

「週刊新潮」2025年10月2日号 掲載