櫻坂46、新曲「Unhappy birthday構文」新ビジュアル公開！センターは三期生・村井優
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」（10月29日リリース）の新ビジュアルが公開となった。
■「覚悟はあります」（櫻坂46村井優）
今作は三期生・村井優が初センターを務める。
レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』内のインタビューでは、「覚悟はあります。大好きな櫻坂46をもっと見てもらえるように、新しい櫻坂46の素敵なところをメンバー全員でお届けできたらと思います」と力強く意気込みを語った。
13thシングル「Unhappy birthday構文」の新ビジュアルでは、光沢のある衣装を身に纏ったメンバーが佇むなか、堂々とした立ち姿を見せる村井の姿が印象的だ。
また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。
