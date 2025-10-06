一人暮らし経験がある男性は、料理や掃除をやってきたはずなので、家事の分担もしてくれそうなイメージがありませんか？ しかし現実はそう甘くないようで……。

今回は、一人暮らし経験がある男性と結婚したのに家事スキルがゼロで絶望した話をご紹介いたします。

なにも家事ができない人だった

「夫は、結婚前は一人暮らしをしていたので、ある程度の家事はできるだろうと思っていました。でも結婚生活が始まると、洗濯の干し方はぐちゃぐちゃだし、掃除機はリビングしかやらないし、料理をしてもらったら、塩と砂糖を間違えるし……。こんなにポンコツだと思わずただただ驚くばかり。

すると夫は『こんなに失敗しちゃうと、材料ももったいないじゃん？』と言ってきたため、私が他の家事に加えて料理も担当することになりました。一人暮らし経験がある男性とは、もっと家事の分担ができると思ってたのに……。今までどうやって生活してたんだろ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 一人暮らし経験があっても、家事ができるとは限らないようです。一人で家事をやるのは大変なので、少しずつできるように特訓させるしかないですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。