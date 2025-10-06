モブキャストがＳ高、ソラナ・トレジャリー事業を開始 モブキャストがＳ高、ソラナ・トレジャリー事業を開始

モブキャストホールディングス<3664.T>がストップ高の７５円に買われている。前週末３日の取引終了後、暗号資産であるソラナ（ＳＯＬ）を戦略的に保有・活用するソラナ・トレジャリー事業を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



新事業は、財務基盤を戦略的に強化し、株主価値の最大化と上場維持基準の達成のほか、次なる収益エンジンの確立を図るのが狙い。また、将来的には主力事業である「ソーシャル・エンターテイメント＆メディア事業」と連携させることで、同事業を加速させるエンジンとして機能させるとしている。



同時に、ＥＶＯ ＦＵＮＤ（ケイマン諸島）などを割当先とする第三者割り当てにより、第３６回新株予約権（行使価額修正条項付）、第３７回新株予約権、第３８回新株予約権及び第２回無担保普通社債（少人数私募）を発行すると発表した。これらにより１３億６４２０万円を調達する予定で、調達資金はソラナ・トレジャリー事業の運用や子会社及び投資先企業の成長資金、新規ＩＰの創出及び新規事業の推進のための資金、Ｍ＆Ａ費用、運転資金などにあてられる。



出所：MINKABU PRESS