ツナググループ・ホールディングス<6551.T>が続伸している。午前１０時ごろ、ＳＢＳホールディングス<2384.T>傘下で人材派遣サービスを行うＳＢＳスタッフと販売契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



ツナグＧＨＤでは、アルムナイ（退職者）を人的資産として再活用するアルバイト・パート特化型アルムナイタレントプールシステム「アルムニア」を開発・運用しており、先行的に実証実験を通じてＳＢＳスタッフにおける「アルムニア」の有効性と機能性を共同検証してきた。今回の販売契約締結は、実証実験を基盤として今後は物流業を中心に労働需給ギャップの解消に向けた取り組みを強化するのが狙いで、「アルムニア」を共同拡販するとしている。



出所：MINKABU PRESS