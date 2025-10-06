

ベトナムを訪れた有元葉子さんは「ほんの3日」で、すっかりとりこになってしまったそうです。写真は定宿のREXホテルの器など（画像：『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』）

【写真で見る】50代で初ひとり旅――定宿のREXホテルの器など

ベトナムにイタリアに、人気料理家の有元葉子さんが語る“おいしい話”に触発されて旅に出たという人は数多くいるのではないでしょうか。実は「私の仕事人生、旅人生がスタートしたのは50代からでした」と有元さん自身は語ります。

子育てが落ち着いてきて、旅に出るのは今だと出かけた秋のパリ。家を持つまでにいたったイタリアで一枚ずつ集めてきたヴィンテージのリネン。本当にいいものづくりとは何かを問いかけてくるブルネロクチネリのブラウス……。

世界中を巡った旅の記憶からは、「どうしたら自分を使い切れるかをいつも考えている」と語る有元葉子さんの人生観が垣間見えます。これから先、何を大切にして、何を楽しみとして生きていくか。ヒントにあふれたエールのような有元さんの新著『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』よりお届けします。

今回の舞台は、「ほんの3日」でとりこになり、その後、人から呆れられるほど通ったベトナムです。

ベトナムの食にすっかり魅せられて

ホーチミンシティに着くのは、たいてい夕方。街の真ん中にある定宿のレックスホテルに荷物を入れると、すぐに屋上のレストランへ行き、ほっと一息つくのが決まりです。注文もいつも決まっています。まずはチャーゾー（揚げ春巻き）と冷たいビール。

ベトナム料理といえば、日本では生春巻きが有名ですが、実際には揚げ春巻きのほうがよく食べられている印象です。

レックスホテルのチャーゾーは、ライスペーパーで具を包んで揚げた指先ぐらいのサイズの可愛らしい春巻きが、丸ごとのパイナップルにいくつも楊枝で突き刺してあるのです。運ばれてくると、これからおいしいベトナム料理が食べられる、と思わず笑顔になってしまいます。

なぜだかいつもお客のいない屋上レストランで、まわりは梅雨どきのような灰紫色のまだらな空。ホテルより高い建築物はまわりになくて、2階か3階ぐらいの低い建物のテレビアンテナの間を、小さなコウモリが飛ぶのが見えます。

繁華街に建つホテルなので、けたたましいバイクのクラクションやエンジン音が屋上にまで聞こえてくるけれど、それもまたこの街らしくて。



定宿のREXホテルの器など（画像：『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』）

パイナップルから春巻きを抜き取り、熱々を口に入れて「ああ、おいしい」。そして「ベトナムに来たんだ」という実感が湧いてきます。日本の日常から離れて、エキゾチックな南の風景の中にいる、この浮遊感がたまらない。

初めてベトナムを訪れたのは、1992年。まだ観光で訪れる日本人はほとんどいなかった時代で、未知なる国に興味津々の私でも、初回はほんの3日間だけの短い旅でした。ところがその「ほんの3日」で、すっかりベトナムという国のとりこになってしまったのです。

ベトナムの“何に”魅了されたのか

何がいいって、やっぱり食事です。ベトナムはおいしかった！

初めて食べたのは、今でもはっきり覚えていて、焼き肉。昨今は近代化が進んで様子がまるで変わっているのでしょうが、当時のベトナムは、屋台のような屋台ではないような、開口部を開け放ったオープンな造りの食堂ばかりでした。

店の外の路上に、なつかしいたどん（炭団。炭の粉末を粘結剤と混ぜて、お団子のように丸めて固めた固形燃料）の七輪（昔は日本でも家庭で煮炊きに使っていました）が並び、その上で肉がじゅうじゅうと焼かれて、白い煙がさかんに上がっています。そこを通りかかるだけで食欲を刺激される、経験したことのないようないい匂い。

炭で焼かれる薄い肉は水牛で、赤身ばかりで脂気がないのでさっぱりしています。その、レモングラスなどのハーブを効かせた甘辛のおいしいたれをからめて、香ばしく炭焼きにするのです。

テーブルには、大きな洗面器にたっぷりの野菜が用意されています。サニーレタスのような葉、香菜、どくだみ、ディル、ミントや名前のわからない葉野菜がたくさん。その中から適当に葉っぱを抜きとって、運ばれてきた焼き立ての肉を包み、ヌクチャムという辛くて酸っぱいタレをつけて口に入れると……なんなのでしょう、このおいしさは！

焦げた香ばしさと、甘じょっぱい肉のうまみ、そこにさわやかな酸味や香草の涼しい香りが加わって、えも言われぬおいしさです。今までに体験したことのない、力強くてフレッシュで、こんなに私好みの食べ物があるなんて！ 驚きました。

次に食べたのは、こちらも忘れもしない、バインセオという料理です。

これもまた、同じ屋根の下にバスも置かれているような、路上の屋台のような店へ連れて行かれて――地元をよく知る人に連れて行ってもらったのですが、私はわけもわからず異国の混沌の中に入り込んでしまった感じで、まさに「連れて行かれて」という状態です――そこはバインセオ専門の超人気店でした。

路上に火鉢がたくさん並んでいて、火鉢の向こう側に、お風呂で使うような背の低いプラスティックの椅子があり、おばさんたちが座って料理をしています。七輪の上にのっているのは、小さい中華鍋のような形の鍋。見ているとおばさんたちは熱したその鍋の中に、黄色い液体を流し入れ、しばらくするとその中に肉やえびをポン、ポンと入れました。

さらに、はみ出しそうなほど山盛りのもやしをのせると、頃合いを見て皮を半分に折り、皿にのせればバインセオのできあがり。熱々がテーブルに運ばれていきます。

バインセオは、見た目は具だくさんのクレープやお好み焼きといった姿。ですが、香ばしく焼けた黄色い皮に箸を入れるとパリンと割れて、中から炒めた豚肉とえび、驚くほどたくさんのもやしなどの野菜が現れます。硬い皮と、サッと焼いたたくさんの具との組み合わせが珍しい。

皮ごとバリバリと箸で食べやすく割り、テーブルにたっぷり用意されている葉野菜やハーブで包んで、ヌクチャムをつけて口の中に入れる。クリスピーで、スパイシーで、香りが良くて、魚介や肉、野菜の合わさったうまみが口中にあふれて……ああ、なんておいしいのでしょう！ またまた、すごい衝撃を受けました。雑踏の中で、おいしさにノックアウトされてしまいました。

経由したバンコクの記憶はほとんどない

ベトナム旅行の帰りはバンコク経由で、バンコクを楽しんだはずなのですが、その記憶はほとんどありません。それほどベトナムが強烈だった。

こうして、おいしいものの鮮烈な記憶をたくさん持って、日本へ帰ると……。私はすっかりベトナムの食のとりこになっていますから、舌も鼻も目も耳も、ベトナムの食事ばかりを再現することになります。





バインセオは路上で作られていて、その様子を私は見ているので、日本のわが家でもさっそく作ってみます。

ところが、うまくいきません。豚肉やもやしや玉ねぎなどの具は同じように作れても、かんじんの皮ができない。再現不可能でした。米の粉を水で溶いて焼くだけでは、あのパリパリにはならない。どうしてなの？

ベトナムへ、また行くしかない。行って、今度はちゃんと作り方を見てこよう。それに、おいしいものがもっともっとたくさんあるに違いない。いろんなものを見て、いろいろなものを食べてこよう。近いうちにまた、ベトナムへ行こう。

こうして、人から呆れられるほど頻繁な私のベトナム通いが始まりました。

撮影／青砥茂樹

構成（書籍）／白江亜古

（有元 葉子 ： 料理家）