ダイドードリンコ株式会社は、秋冬の新商品として「旨辛ユッケジャンクッパ風スープ」を10月6日に発売しました。

“お米入り缶スープシリーズ”の新作で、韓国の定番スープ「ユッケジャンクッパ」をイメージした一品です。手軽さと満足感を両立させた商品として、幅広い利用シーンが想定されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

本商品は、コチュジャンをはじめとした韓国調味料をベースに、魚介と肉の旨味を凝縮したエキスを加えることで、コク深い「旨辛」味を実現。

また、ダイドードリンコが持つ特許製法（特許第7550736号）により、お米の粒をそのまま具材として使用することで、食べ応えも確保。

シリーズ特有の“飲むだけでお腹も満足できる”手軽さはそのままに、ピリッとした辛味と旨味のバランスで体の芯から温まる仕上がりとなっているそうです。

容量は185グラムで、希望小売価格は140円（税抜）。全国の自動販売機や小売店などで順次販売されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025100603.html