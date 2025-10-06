º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÊÒÌÜ¤ò±£¤·¤¿¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¼«»£¤ê¡ª¡Ö½©Åß¥³ー¥Ç¤Î¤µ¤Ã¤¯¤óºÇ¹â¡×¡Öµ´ÂÀÏºÉ÷¥Ø¥¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÍªÂÀ¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸Ä¿ÍX¤Ç¡¢¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤Î¼«»£¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¶¦±é¤·¤¿NCT¤ÎÃæËÜÍªÂÀ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÊÒÌÜ¤ò±£¤·¤¿¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¼«»£¤ê¤Ê¤É①～③
º´µ×´Ö¤Ï¹õ¤¤¤æ¤ë¤á¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÈï¤ê¡¢ÊÒÌÜ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁ°È±¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢ÊÒÌÜ¤À¤±¥«¥á¥éÌÜÀþ¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤â¹õ¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÆü¤Î¥æ¥¦¥¿¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¤ÌÜ¤æ¤ë¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¡¢°ìºòÆüÇã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ´ò¤·¤¯¤ÆÈï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢NCT¤ÎÃæËÜÍªÂÀ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï2026Ç¯½Õ¤Ë¸ø³«¤Î¥À¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Ë¼ç±é¡£ÀèÆü¡¢¤½¤Î»î¼Ì²ñ¤Ë¤Æ¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃæËÜ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹µ¤¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢º£Æü¤â¾åÃåÊÑ¤¨¤ÆÆ±¤¸³Ê¹¥¤·¤Æ¤ëw¡×¤ÈÂ³Êó¤â¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍªÂÀ¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×¡Ö½©Åß¥³ー¥Ç¤Î¤µ¤Ã¤¯¤óºÇ¹â¡×¡Öµ´ÂÀÏºÉ÷¥Ø¥¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£