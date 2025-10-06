千鳥・大悟、「80歳のおばあちゃん」にモテモテなわけ…岡山弁だとため口でも許される！

10月3日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ）に、MCとして千鳥・大悟さんが出演。そこで「どんな層にモテるか」という話題になっていました。

大悟さんは「ワシは80歳ぐらいのおばあちゃんにはすごいモテる」と言います。

「全員が言うのが、80歳ぐらいのおばあちゃんが『私が昔好きやった軍人さんに似てる』って。あの頃の兵隊顔というか。憧れた兵隊さんの顔と雰囲気が似てて。その恋がほとんど結ばれずに終わっていることが多いから。初恋で好きなままで終わっているから、ワシを見たら思い出すんですって」と明かしていました。

結婚相手の親へ挨拶するときの話題でも、大悟さんは彼女のご両親に「意外と好かれるんですよ」と話し、目上の人に好印象を持たれるようです。

「車の後部座席からバックミラーに映ってる（彼女の）お父さん、お母さんに後ろから『結婚してええ？』って言って。ほんでミラー越しに『ええよ』って言われた」と結婚の承諾を車内でもらえたと話していました。

それにしても、好かれやすい以前に、結婚の承諾をいただく場所が車内で、さらに「結婚してええ？」といった、ため口だったというのには驚きです。このため口が許される理由には、大悟さんが話す方言にあると思われます。

筆者は以前、岡山弁で話す千鳥に、方言についてお話をお聞きしています。

大悟「方言だと、ちょっと生意気な口をきいても『まぁ田舎の子やからな』で許してもらってるかもしれません」

ノブ「確かに方言で、いかつさがあんまり出ないから」

街の人たちと触れ合うロケでも、ため口をきいても方言だと許されると言います。

大悟「岡山弁だとため口でしゃべってもスッと入れるんですよ。おっちゃん、おばちゃんに好かれましたけどね。田舎弁やからやと思います。あれを標準語で言ったらきつくなるけど『○○じゃろ？ おっちゃん？』って言っちゃえば……たぶん方言で許されているところはあります」

ノブ「ジャンルで言えば大悟はゆきぽよと一緒なんかもしれん。ゆきぽよのため口は悪い気しないでしょ？」

確かにノブさんが言うように、ゆきぽよさんに限らず、ギャルが話すため口は許せる感じがします。もしかしてギャル語もある意味、方言の一種なのかもしれませんね。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。