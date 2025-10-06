11時の日経平均は1944円高の4万7714円、アドテストが510.45円押し上げ 11時の日経平均は1944円高の4万7714円、アドテストが510.45円押し上げ

6日11時現在の日経平均株価は前週末比1944.92円（4.25％）高の4万7714.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1384、値下がりは197、変わらずは32と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を510.45円押し上げている。次いで東エレク <8035>が207.07円、ファストリ <9983>が180.20円、ＳＢＧ <9984>が130.30円、ファナック <6954>が43.27円と続く。



マイナス寄与度は6.82円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、良品計画 <7453>が1.85円、しずおかＦＧ <5831>が1.63円、三菱ＵＦＪ <8306>が1.5円、横浜ＦＧ <7186>が1.04円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は銀行の1業種のみ。値上がり率1位は機械で、以下、電気機器、不動産、輸送用機器、精密機器、建設と続いている。



※11時0分3秒時点



株探ニュース

