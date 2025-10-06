10月5日に放送された日本テレビの「サンデーPUSHスポーツ」では、サッカー通芸人、銀シャリ・橋本直さんが8か月後に迫ったワールドカップに向けて、世界のスター選手が決めたスーパーゴールを紹介。橋本さんはJリーグが始まる前からのサッカー好きで、中学生の時には日本代表・都並敏史さんについて書かれた「狂気の左サイドバック」を題材に読書感想文を書いたそうです。

橋本さんが厳選したスーパーゴール。第3位はプレミアリーグ、アーセナルに所属するイングランド代表デクラン・ライス選手が決めたスーパーゴール。昨シーズンUEFAチャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦、ゴール手前からフリーキックのチャンスを得ると、普通は相手選手の壁の上や下からゴールを狙うが、ライス選手は壁の横から鋭く曲げてゴール隅に決めるスーパーゴール。あまりの曲がり幅に橋本さんは「大谷選手のスイーパー並みの曲がり幅」と驚いていました。

第2位はプレミアリーグ、トッテナムに所属するブラジル代表リシャルリソン選手のスーパーボレー。今シーズンの開幕戦、味方からのクロスボールにバイシクルボレーでダイレクトに決めたスーパーゴール！あまりのすごさに実況も「フィニッシュが魔法のようだ」と表現するほど。そのリシャルリソン選手は東京五輪にも出場。五輪期間中には日韓W杯でブラジル代表ロナウド選手がやったことで話題となった「大五郎カット」をまねた写真をSNSに投稿して話題に。東京五輪では5得点をあげ得点王に輝き、ブラジルを五輪連覇に導きました。リシャルリソン選手は、10月の親善試合日本−ブラジルのメンバーにも選出されています。

そして第1位は日本の至宝、久保建英選手がヨーロッパリーグで決めたゴール。橋本さんも「世界に日本人の技術をアピールしたゴール」と称賛するほどで、右サイドから切り込んでいくとペナルティエリアの外からゴール左奥に強烈なミドルシュート！個人技が光ったゴールに橋本さんも「メッシのような動き」と唸らせるほど。W杯優勝を目指す日本代表に欠かせない久保選手。その確かな技術で日本を優勝に導いてくれると橋本さんも期待しています。