ナショナルリーグ地区シリーズ第2戦（6日＝日本時間7日）でフィリーズの先発マウンドに上がるのは、昨年12月にマーリンズからトレードで加入した左腕ヘスス・ルサルド（28）だ。アスレチックス、マーリンズと下位チームで経験を積んできたルサルドだが、今季は強豪フィリーズの一員として15勝7敗、防御率3.92の好成績を残した。

今季、飛躍の要因となったのはアームアングルの大幅な変更だ。昨年まで39度だったリリース角度を33度に下げた上に、これまで持ち球にしていなかったスイーパーを新たに導入。全投球の31％を占め、とりわけ左打者に対しては実に52％を投じている。

ルサルドは大リーグ公式サイトの取材にこう語っている。「昨年はアームアングルを上げたけど、背中の調子が悪くなった。だから自分にしっくり来る低めのスロットに戻したんだ。さらにスイーパーを投げるようになって、自然な感覚に落ち着いた。腕への負担も減ったよ」。

この新球は空振り率43.7％、被打率.178と圧倒的な数字を誇る。ただし、今年習得したばかりの球だけに安定しない時期もあった。「シーズン中盤にはストライクが入らなくなることもあった。でも今は動きが安定してきて、どう投げればいいか感覚がつかめてきた」と語る。

ちなみに、ドジャース・大谷翔平との通算対戦成績は14打数2安打6三振、打率.143。ただし、その2安打はいずれも本塁打だ。今季も7打数1安打だが、9月17日には88.9マイル（約144.7キロ）のスイーパーを中堅右へ運ばれ、今季51号を記録された。果たして第2戦の結果は？ルサルドか、それとも大谷が再び一発で打ち砕くのか――注目が集まる。