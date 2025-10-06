7人組アイドルグループ「SOMOSOMO」のコモレビ ヒヨリがスポニチ東京本社でのソロインタビューに応じ、新アルバム「Colorful」の作詞曲「米より愛して！」への思いを語った。アルバムはメンバーそれぞれが作詞を担当。中でもひときわ異彩を放つ同曲のユニークなタイトルの裏に隠された、ヒヨリの真摯な思いと創作の舞台裏に迫った。（「推し面」取材班）

「私たち音楽ってただの娯楽の1部だから皆にとって絶対に必要不可欠な米とかとは違うし米には勝てないし！飽きられないって超難しいかもだけどできるだけ長く愛されるグループで居たいよここにまだ居たいよ私は！」

楽曲の出発点は、昨年10月4日に自身がXに投稿した、ふとしたつぶやきだった。その投稿を目にしたプロデューサーからの「このツイートをそのまま曲にしたらいいじゃん」という一言が、前代未聞の“お米ソング”を誕生させた。物価高騰に世間が揺れる中、「私たちもみんなにとっての主食のような存在になれたらいいな」。その切実な願いが、新たな創作へと突き動かした。

これまで紡いできたのは、自身の葛藤を映し出すシリアスな言葉たちが中心だった。だからこそ、このコメディタッチな挑戦は、大きな一歩だったに違いない。

「でも、もともと面白いことを考えるのが好きなので、言葉が浮かんできたときは『楽しいな』と思いながら書けました」。そう語る表情は、苦悩よりも創作の喜びに満ちていた。歌詞には「コシヒカリ」「ひとめぼれ」といった米の銘柄を散りばめる遊び心と、「もっと愛してよ」というアイドルの赤裸々な叫びが同居する。

作詞を終え、自身の声で吹き込んだ仮歌の段階では、「本当にこれでいい曲になるのかな」という不安が拭えなかったという。だが、その不安はメンバー7人の歌声が重なった瞬間に、感動へと昇華された。「それぞれの個性という『色』が本当に出ていて、面白さとかっこよさが見事に表現されていたんです」。共にステージに立つ仲間への絶対的な信頼が宿る。ファンもまた、タイトルの面白さから楽曲に興味を持ち、そこに込められた真摯なメッセージを確かに受け取ってくれた。「反応はすごく良かった」。その手応えが、自信をさらに強くする。

ライブでは、メンバー全員で腕を使い漢字の「米」を表現する振り付けが見どころだ。「フェスとかでみんなで一緒に楽しく踊れる曲だと思うので、ぜひ一緒に」。人々の心を満たす、唯一無二の“主食”となるために。その強い思いが、ヒヨリをまた次のステージへと走らせていく。