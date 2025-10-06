ガバッと着るだけでOK！【ハニーズ】大人の簡単おしゃれ♡「上品ジャンスカ」

ガバッと着るだけでコーデが成り立つジャンスカ。【ハニーズ】でも、セットアップ風のものやクラシカルなチェック柄など、1枚で着映えしそうな「上品ジャンスカ」がラインナップしています。インナーや小物次第でカジュアルにもきれいめにもアレンジできる、忙しい朝やコーデに迷う日にも頼れるジャンスカをぜひワードローブに加えてみて。

1枚で品良く決まるドッキング風のジャンスカ

【ハニーズ】「ドッキング風ジャンスカ」\3,980（税込）

落ち着きのある上品な印象のジャンスカは、ジレとスカートをドッキングしたようなデザインが特徴的。深めのVネックが顔まわりをすっきり見せつつ、ジレ部分にあしらったペプラムシルエットが華やかさをプラスしてくれます。スカート部分はIラインシルエットなので、すらりとした印象を演出できるかも。インナーにはロンTやブラウス、タートルネックのニットなど、幅広くマッチ。合わせるインナーやシューズ、バッグ次第でカジュアルにもフェミニンにも振れそうです。

ブラックジャンスカなら大人のクールモードにシフト

黒のジャンスカに白黒ボーダーのタートルネックをレイヤードして、クールな雰囲気に。シックな黒が全体を引き締めてペプラムシルエットの甘さを中和する一方で、ペプラムが立体感を演出し、単調になりがちなブラックコーデに動きをプラス。足元も黒のショートブーツでまとめ、都会的で洗練されたスタイルに仕上げています。

クラシカルな柄ジャンスカで秋モード

【ハニーズ】「Vネックジャンスカ」\3,980（税込）

クラシカルなチェック柄が目を引くジャンスカは、秋の装いにぴったり。ウエストからふわっと広がるスカートが、フェミニンな雰囲気を引き寄せます。肩ひもにはボタンが付いていて、長さを調整できるのもうれしいポイント。後ろのリボンがアクセントになり、バックスタイルも抜かりなく。杢チャコールと茶チェック、紺チェックの3色展開です。

杢チャコールのジャンスカで大人シックに

深めのVネックが縦のラインを強調するので、スタイルアップ効果にも期待できます。落ち着きのある杢チャコールのジャンスカは、上品な印象。写真ではインナーにボーダーのカットソーを仕込んで遊び心をプラスし、黒のショートブーツとバニティバッグでまとめてクラシカルな雰囲気に着地。レイヤードアイテムによって雰囲気を変えられるので、デイリーからお出かけまで活躍してくれるはず。

writer：Yukie Kawase