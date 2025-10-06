フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが６日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、自民党の新総裁に初の女性となる高市早苗氏が選出されたものの、その背後に重鎮の姿があったことに「こっからどうなるのか、とは思います」と不安を口にした。

この日は高市総裁誕生の裏側を特集。谷原章介は、初の女性総裁誕生に「ガラスの天井が打ち破られたかと思うと同時に、だからといって自民党が変わるわけではない？」と言うと、佐々木アナは「そうなんです。胸は高鳴った。女性初の総裁で」と言うも「その後ろで自民党の重鎮が、見え隠れじゃなくて堂々と見えてるから。こっからどうなるのかとは思います」と麻生氏、岸田氏などの重鎮の動きが見えたことに触れた。

さらに、高市氏が総裁決定後のあいさつで「馬車馬」「ワークライフバランスという言葉を捨てる」などと発言したことにも、松嶋尚美は「ボチボチいきますわって言えば怒られるわけでしょ？」といい「新しく誕生したから、もうちょっと温かく応援というか、未来がどうなるか、計画を知りたいです」とコメント。

だが佐々木アナは「ワークライフバランスを捨てる」発言は「ご自身の覚悟だというのは分かりましたけど、企業も本当に、多様な価値観の働き方を実現するため、管理職たち必死なので、えっ？ガクッとはきました。時代に逆行？と」と、自身も管理職を経験したことから、思わず本音をもらしていた。