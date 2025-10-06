ガザ情勢をめぐり、トランプ大統領は、イスラム組織ハマスが権力の座にとどまるならば、「完全な壊滅」に直面するとの考えを明らかにした/complete obliteration

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は６日までに、ＣＮＮの単独取材に答え、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ地区での支配を手放すことを拒めば「完全な壊滅」に直面すると述べた。

トランプ氏はＣＮＮ記者からのテキストメッセージによる取材で、ハマスが権力の座にとどまることに固執した場合どうなるかと質問されると、「完全な壊滅だ！」と答えた。

ＣＮＮはトランプ氏に対し、ハマスが２０項目の停戦案にどう応じたかについて尋ねた。米共和党のリンゼー・グラム上院議員の解釈を引用し、ハマスは「武装解除を拒み、ガザのパレスチナ統治を維持し、人質解放を交渉に結びつける」ことを主張することで、事実上停戦案を拒否したと指摘した。

ＣＮＮはトランプ氏に対して、グラム議員が間違っているのかと質問すると、トランプ氏は「いずれ分かるだろう。時がたてば明らかになる！」と答えた。

トランプ氏はまた、ハマスが和平に関与しているかどうかについて、「間もなく」明確な答えが得られると期待していると述べた。

さらに、イスラエルのネタニヤフ首相がガザへの爆撃を終結させ、トランプ氏の包括的な構想を全面的に支持しているのかと問われると、ネタニヤフ氏が賛同しているとの考えを明らかにした。

トランプ氏は、自身の停戦案が実現することを期待していると述べ、その実現に全力を注いでいると強調した。

トランプ氏は４日、イスラエルが停戦案に盛り込まれた初期の撤退ラインに同意したと発表。政権は現在、ハマスからの最終確認を待っていると明らかにしていた。

トランプ氏はまた、イスラエルが一時的にガザへの空爆を停止したことを明らかにし、停戦合意の締結と人質解放を実現するための重要な一歩だと述べ、ハマスに迅速な行動を促した。