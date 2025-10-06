º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡Ä¡Öµã¤±¤ë¡×¡¡½é¥»¡¼¥Ö¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ë¹¤¬¤ë´¶Æ°¡Ö±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×
²¸»Õ¤ÎµÈ°æ´ÆÆÄ¤Ø¡Ä¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¹ÔÆ°
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ï5Æü¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼Ç¤¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÍý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¸å¤Ë¤ÏÂàÇ¤¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢60ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡È¤Í¤®¤é¤¤¡É¤ò´ó¤»¤¿¶µ¤¨»Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤À¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç5Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÅÐÈÄ¤·½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏX¾å¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÖÏ¯´õ¤¬µÈ°æ´ÆÆÄ¥µ¥ó¥¥å¡¼Åê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í¤·¤Æ¤ë¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖµÈ°æ¤µ¤ó¤ÎÂàÇ¤¤Ê¤É¤Ë¤¤¤¤¤Í¤·¤Æ¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡ÖÏ¯´õ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¸ø¼°¤ÎµÈ°æ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ä¤¤¤¤¤Í¤ò¡Ä¡×
¡ÖÏ¯´õ¤¬µÈ°æ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎµåÃÄ¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í²¡¤·¤Æ¤Æµã¤±¤ë¡×
¡Ö±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤â»ÕÄï¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ¹â¤«¤é2020Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¡£¤¿¤À1Ç¯ÌÜ¤Ï1¡¢2·³ÄÌ¤¸¤Æ1»î¹ç¤â¼ÂÀïÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î°éÀ®Ë¡¤¬ºÎ¤é¤ì¤¿¡£Åê¤²¤ëÇÏÎÏ¤ËÂÐ¤·ÂÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¡¢Åö»þÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿µÈ°æ´ÆÆÄ¤¬¡È»±¡É¤È¤Ê¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤âÂ³¤¯»ÕÄï´Ø·¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡ÖµÈ°æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤ËÏ¯´õ¤¬¥»¡¼¥Ö¤È¤«¡¡¤³¤ì¤â²¿¤«±ïÅª¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
