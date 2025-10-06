しなこ、ピンクヘアで雰囲気ガラリ「可愛すぎる」「プリンセス」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/06】クリエイターのしなこが10月3日、自身のInstagramを更新。雰囲気がガラリと変わるヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】しなこ、別人級ピンクヘアショット
しなこは、「新曲『ユニコーンパーティー』きいていただけましたか？」と同日公開した自身の楽曲「ユニコーンパーティー」のミュージックビデオの姿で写真を投稿。以前のピンクブラウンの髪色から一変し、薄いピンクのロングウィッグと紫のミニスカートのコーディネートで、雰囲気がガラリと変わった姿を披露した。
この投稿に、「新曲の雰囲気に合ってる」「ピンク髪のプリンセス」「可愛すぎる」「普段と違うピンクも似合う」「薄ピンクのしなこちゃんも素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆しなこ、ピンクヘアで雰囲気ガラリ
◆しなこ、ピンクヘアに絶賛の声
