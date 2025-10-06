µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡Ö¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡×¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹ß³Ê·÷ÄãÌÂ¡Ä·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤Ç¤¤ºÉ¾²ÁÆóÊ¬
¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¤Ë0-1ÇÔÀï¡¢µ×ÊÝ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¤Ç¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤ÈËÜµòÃÏ¥¢¥Î¥¨¥¿¤ÇÂÐÀï¤·¡¢0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤ä¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤ÈGK¥Ð¥¿¡¼¥ê¥ã¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ìÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£»î¹ç½ªÈ×¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ñ¥Á¥ã¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥Î¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¶ÉÌÌ¤ÎÂÇ³«¤ò¿Þ¤ê¹¶·â¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ÖElDesmarque¡×¤Ïµ×ÊÝ¤Ë10ÅÀËþÅÀÃæ5ÅÀ¤ÎºÎÅÀ¤òÉÕ¤±¡¢¡ÖÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥¥ì¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¶¡µë¤·¤¿¡£¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ£É¾¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ»æ¡ÖNoticias Degipuzkoa¡×¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¹ó¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¹¶·â¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµ×ÊÝ¤Ï¡¢¼¡Àá¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë