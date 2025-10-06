↑最上位モデルは3つに分裂？

次期「iPhone 18」シリーズでは3つの最上位モデルが競合してしまうのではないかと、海外メディアの9to5Macが述べています。

同メディアは2026年の秋以降に「iPhone 18」「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」「iPhone Air」「iPhone Fold」が登場すると想定しています（「iPhone 18e」もどこかで投入されるかもしれません）。

単純に考えれば、アップル初の折りたたみスマートフォンのiPhone Foldが、スペック的にはこの中で最上位になりそう。ですが、実際にはそうならないかもしれないと9to5Macは危惧しています。

その主な根拠は、iPhone Foldは重さとコストを削減するためにカメラの数が「iPhone 18 Pro／Pro Max」より少なくなる可能性が考えられること。

また、同メディアはiPhone Airをスペックではなくデザイン（形）という観点から別の最上位モデルと位置付けています（スペックにおけるベストモデルはPro Max）。

となると、最上位モデルは次のように3つに分裂すると考えられます。

最も美しいモデル: iPhone Air 最も話題性があり、画面が最も広いモデル: iPhone Fold 最もスペックがいいモデル: iPhone 18 Pro Max

こうなってしまうと、ユーザーは難しい選択を迫られると9to5Macは嘆いています。

もしかすると「iPhone 17 Plus」が登場しなかったように、機種の統廃合もあり得るかもしれません。iPhoneがこれからどのように変化していくのか、注目です。

Source: 9to5Mac

