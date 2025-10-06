「泣き落とし作戦」で辞職は回避か…“ラブホ不倫”小川晶前橋市長　群馬政界で有名だった“小川泣き”

男性職員の妻の代理人と市長の“関係”

「市民の声を聞いて、判断したいです」

10月２日のことだった。非公開の説明会で泣きながら市議らにそう話したのは、ラブホテル問題で揺れる前橋市の小川晶市長（42）。部下で市役所職員の男性とこれまで10回以上、ラブホテルに通っていたことが９月24日、ニュースサイト「NEWSポストセブン」の報道で明らかになった。

初報が出た同日の夜に開かれた記者会見と、市議向けに行われた２回の説明会の計３回で小川市長は、男性職員とラブホテルへ行ったことを認めたものの、

「男女関係はなかった」

と否定している。

ある前橋市議は、市議会の動向をこう説明する。

「10月２日の説明会では、小川市長は終始泣いており、厳しい質問をのらりくらりとかわしていました。10対０で自身の責任だと非を認めたものの、男女関係については否定。自身の進退についても明言はしませんでした。特段、“進展”があった会とはいえません」

この日の説明会では、男性職員の妻の代理人となった県内で有名な弁護士も参加したという。

「弁護士は敏腕として県内で有名な男性ですが、市長とは昔から交友関係があると聞いています。否定はしたものの、つながっているのではないかなどと批判の声もあがりました。その弁護士が男性職員のコメントを急に発表し始め、『市長はすぐ泣くのでホテルがいいと思った。誘ったのは私からです』と発表しました。市長がすぐ泣くことは市議会では有名な話ですが、別にそれは貸会議室とかでも十分ですよね」（同・市議）

実はこの２日の説明会前に、小川市長による泣き落とし作戦が行われていたという。別の市議が解説する。

「ちょうど先週末ごろから、小川市長がどうやらベテラン市議らに『ご迷惑をおかけしています』と謝罪をしたうえで、『辞職勧告だけは勘弁してください』『力を貸してください』と電話を入れていると聞いています。そこでも一部の市議らには、泣いていると思われる様子を見せているそうで……」

複数の市議らによると、９月26日に開かれた市議向けの説明会でも小川市長は泣いていたという。小川市長の動向を知る自民系の群馬県議は、

「彼女の口癖は『国政に行きたい』で、とにかく涙を武器にしていた。彼女の涙で男はとにかく狂わされてきています」

と明かす。

ひざに手を置いて、耳元でボソッとささやき

「元衆院議員で現群馬県議宮崎岳志さんの支援で、小川市長は民主党から公認を貰い、’11年の群馬県議選に出馬しています。もともと小川市長は千葉の人間であることから、前橋に人脈もないので、ヒトからモノ、おカネまで全面的に宮崎さんがバックアップしたわけです。ところが、当選直後から周囲に『宮崎さんにいじめられている』などと泣いて訴えていたそうで、それを信じてしまった支援者が宮崎さんから離れていきました。また、耳元でボソッと『私も応援してください』と話したり、ひざに手を置くなどで“籠絡（ろうらく）作戦”を行っていたと聞き、ゾッとしています」

この自民党系の群馬県議によれば、小川市長の泣きグセは“小川泣き”と政治家の間で名付けられているという。県議が続ける。

「彼女の涙は自然と自在に流せることで有名です。去年のこと、ロータリークラブの例会に市長が出席しており、その際『クラブの有力者が亡くなられた』とアナウンスがありました。そしたら小川市長が泣き始めたらしく、一部の参加者がざわついたとか。どうやら小川市長はその方と交友関係はないそうなんです。違和感が募ったところで、小川市長は察したのか、涙はすでに止まっていたそう。あまりの出来事に、その日私のところまで複数の人から電話がかかってきました」

小川市長の巧妙さはこれにとどまらない。後援会関係者は’15年の県議選の様子を解説する。

「当選時の事務所内でケンカになったそうです。幸いにもケガはありませんでしたが、かなりの大声だったので、印象的でした。その２人が、小川市長がいつもの籠絡（ろうらく）作戦で落としていた人で、それぞれ“付き合っているのでは”とうわさになった人です。２人はケンカした理由を明らかにしませんでしたが、周りから見れば小川市長の件でケンカしたということは一目瞭然でした」

前橋市議会は10月３日、全会派共同で小川市長に早期の進退表明を求めた申し入れ書を提出している。

一部の報道によると、申し入れ書では

「小川市長に関する一連の報道は、市民に深い不信と失望を招いている」

と指摘。一連の対応に猛省を促すためか、

「社会現象にまで発展しているこの問題に対し、小川市長は説明責任を果たしておらず、小川市長の説明も真実として受け止められていない」

と厳しく批判されているという。

ただ、ある市議は

「小川市長が民事的にアウトなことをしただけで、議会でも追及しにくい部分がある。公選挙法違反など強く言及できる部分があれば、議会ももう少し強く言えるので、その辺のもどかしさは感じている。小川市長はこのまま市長職を続投するのではとも言われています」

と述べた。

果たして、小川市長はどんな決断をするのだろうか――。