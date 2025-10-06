スターバックスにて2025年に実施されるハロウィンシーズンに合わせ、猫耳チョコレートをあしらい、まるでいたずらをしている“黒猫”を思わせる「アサイー ベリー フラペチーノ」が登場。

さらに、カップに隠れたり「MEOOW（ミャーオ）」と鳴いたりする黒猫の姿をユーモアたっぷりに表現したグッズも同日より発売されます☆

スターバックス「アサイー ベリー フラペチーノ」

価格：持帰り 717円(税込)／店内利用 730円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

発売日：2025年10月10日（金）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスから、ザクっと食感と甘酸っぱいアサイーベリーを楽しめるハロウィーンビバレッジ「アサイー ベリー フラペチーノ（通称 “黒猫フラペチーノ”）」が登場。

猫耳チョコレートをあしらい、まるで黒猫がいたずらしているような遊び心あふれる見た目が特長です。

フラペチーノのベースには、アサイーに加え、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのあるベリーの風味を表現。

そこにブラッククランチを加えることで、甘酸っぱさと心地よい食感を引き立てています。

仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートをトッピング。

まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのようなハロウィンシーズンならではのビジュアルに仕上げられています。

ブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発され、見た目だけでなく味わいにもこだわっているのも特徴。

甘酸っぱいベリーの味わいとザクザクとした食感、そして黒猫をモチーフにしたデザインが織りなす、特別な一杯です☆

※アサイー果肉・果汁5％未満

ユーモラスな表情や立体デザインで楽しめる”黒猫”グッズを発売

グッズ名・価格：

『ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml』5,600円(税込)

『ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット473ml』2,800円(税込)

『ハロウィン2025ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク710ml』3,550円(税込)

『ハロウィン2025ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト』2,400円(税込)

『ハロウィン2025ベアリスタMini』2,750円(税込)

『ハロウィン2025ステンレスボトルグリッターパープル444ml』4,900円(税込)

『ハロウィン2025ステンレスTOGOボトルキャット473ml』5,500円(税込)

『ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット355ml』4,700円(税込)

『ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット296ml』2,800円(税込)

『ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク355ml』2,600円(税込)

発売日：2025年10月10日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスに現れた“いたずらな黒猫”をモチーフにしたグッズが登場。

黒猫がカップに隠れたり、「MEOOW（ミャーオ）」と鳴く表情がユーモアたっぷりに表現されています。

イラストだけでなくフィギュア付きボトルや3Dデザインのグッズなど、多彩なコレクションを展開。

遊び心あふれる黒猫たちがハロウィン気分をさらに盛り上げます☆

同時発売「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」

価格：持帰り 579円(税込)／店内利用 590円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

販売期間：2025年10月10日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

アサイーの華やかさとブラックティーの深みが調和し、爽やかな味わいを楽しめる「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」も同時発売！

アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせることで、落ち着きのある奥行き深い味わいを楽しめるティービバレッジです。

カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉を加え、飲むたびにシトラスのアクセントが広がります。

アサイーとベリーの華やかさ、ブラックティーの深み、ゆずのすっきりとした風味が一体となり、気分をリフレッシュさせてくれる一杯。

秋らしい深みのあるフルーツティーとして、ティーならではの上品な余韻と、シトラスの爽快感が楽しめます。

※アサイー果肉・果汁５％未満 ※ゆず果肉・果汁5%未満

ザクっと食感と甘酸っぱいアサイーベリーを楽しめるハロウィーンビバレッジ。

スターバックスにて2025年10月10日より販売される「アサイー ベリー フラペチーノ」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “黒猫”が主役のハロウィーンビバレッジ！スターバックス「アサイー ベリー フラペチーノ」 appeared first on Dtimes.