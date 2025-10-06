東北・上越新幹線の一部に続き北陸新幹線上りでも提供

JR東日本は2025年10月1日より、北陸新幹線において「タリーズ JR東日本新幹線ブレンド」の販売を開始しています。

【対象の列車は？】これが「タリーズ JR東日本新幹線ブレンド」です（画像）

同商品は、JR東日本が伊藤園グループと提携し、新幹線での移動時間をより快適に過ごせるよう導入した取り組みの一環です。東北新幹線ではかつて「タリーズ スペシャルティコーヒー」を提供していましたが、2025年7月1日より「タリーズ JR東日本新幹線ブレンド」へとグレードアップし、サービスが開始となりました。

今回新たに対象となるのは、北陸新幹線上り（金沢〜長野間）の計12列車です。販売はホットコーヒー（ワンサイズ）のみで、価格は税込500円。アテンダントによる対面販売方式で提供されます。

一方、北陸新幹線の下り列車をはじめ対象外の列車では、従来どおり通常のホットコーヒーを販売します。東北・上越新幹線でも「はやぶさ」と「こまち」の併結列車など、対象外の列車では同様の扱いとなります。

すでに提供中の、東北新幹線および上越新幹線の一部列車・区間でも、引き続き販売されます。