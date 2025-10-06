食楽web

東京駅や大丸東京店のスイーツ売り場には、秋になると旬の味覚を取り入れた限定品が続々と登場します。今回はその中から見た目も味わいも特別感たっぷりな3品を厳選。手土産にも、自分へのご褒美にもぴったりなラインナップをご紹介します。

〈TOKYO TULIP ROSE〉 チューリップローズ マロンモンブラン

6個入1,458円（税込）

まずは人気ブランド『TOKYO TULIP ROSE』から、秋限定の「チューリップローズ マロンモンブラン」が登場しました。

花びらのように繊細なラングドシャの器に、ふんわり軽やかなマロンクリームを重ね、華やかなモンブラン仕立てに仕上げています。スイーツの花束を贈るような可愛らしさで、手にした瞬間から気分が上がる一品です。販売は東京駅構内の「SWEETS GATE TOKYO」など。ギフトにも最適です！

〈鎌倉五郎本店〉 鎌倉マロンサンドだょ

5個入756円（税込）、8個入1,242円（税込）

鎌倉五郎本店からは、モンブランをイメージした新作ショコラサンド「鎌倉マロンサンドだょ」が秋冬限定で登場。可愛らしいく個包装のパッケージで、子どもから大人まで喜ばれそう！

ラムとバターが香る濃厚な味わいのマロンショコラに、アーモンドやペカンナッツなど4種のクランチ素材を混ぜ込み、ゴーフレットでサンドしました。しゃりっとした食感と芳醇な栗の風味が口いっぱいに広がります。東京駅や大丸東京店の売り場でチェックしてみてくださいね。

〈ねんりん家〉 マウントバーム 蜜芋バター

1本1,080円（税込）

バームクーヘン専門店「ねんりん家」からは、秋限定の「マウントバーム 蜜芋バター」が登場。鹿児島県産の安納芋を熟成させた“蜜芋”のペーストを生地に練り込み、発酵バターと黒糖蜜でコクを引き立てています。外は香ばしく、中はしっとり。蜜芋ならではの深い甘みを堪能できるバームクーヘンです。

東京駅直結の大丸東京店で購入できるので、旅のお供や帰省のお土産にもピッタリ。

秋の訪れを告げる芋や栗を使ったスイーツは、この時期ならでは。この秋は香り高いマロンや蜜芋の甘みを思いっきり楽しんでみてはいかが。

（撮影・文◎亀井亜衣子）