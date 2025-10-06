「急速冷凍」の技術をいかした、本格江戸前ずしの店で味わえる“レアな魚”や、ラーメン店の自家製“冷凍麺”、北海道の牧場の“冷凍牛乳”にも、実はさまざまなメリットが！気になるその味は？新たな試みをする現場を直川キャスターが取材しました。

■「急速冷凍」の技術をいかした現場へ

森 圭介キャスター

「今日の特集は直川さんが取材してくれました」

直川 貴博キャスター

「今、急速冷凍の技術を使って、新たな試みをするお店があるって知っていました？」

森キャスター

「技術は進歩しているというけど、どんなお店なのかは全然知らない」

直川キャスター

「そのお店は、意外なメリットを秘めていたんですよ」

「驚きの現場を取材してきました」

まずは、神奈川県・向ヶ丘遊園にある「なまら旨い！鮨道」。2025年６月にオープンしたばかりで、本格「江戸前ずし」がいただけます。お店の「ウリ」は…

なまら旨い！鮨道 大将 中村 導昌さん(47)

「獲れたてを瞬間凍結して、計画的に出荷してもらっています」

急速冷凍した地魚を使った、お寿司が楽しめるのです。

■冷凍した方がおいしい時代に…

「急速冷凍」とは、食材を短時間で一気に冷却する技術のこと。家庭用の冷凍庫とは違い、食品の細胞破壊を最小限に抑え、品質の劣化を防ぐことができるといいます。

こうした冷凍技術を活用するお店があるということで、さっそくお邪魔しました。

直川キャスター

「news every.の直川です」

中村 導昌さん(47)

「よろしくお願いします」

直川キャスター

「味って、ちょっと疑心暗鬼になっちゃうんですけど、大丈夫ですか？」

中村さん

「今は冷凍した方がおいしい時代です！」

直川キャスター

「逆に!?」

■“瞬間凍結”した魚が江戸前の「酢〆」に

お店の看板メニューを握っていただきました。

なまら旨い！鮨道 大将 中村 導昌さん(47)

「北海道・噴火湾のニシンです。通常は北海道の噴火湾近くまで食べに行かないと食べられないほど、鮮度が落ちるのがはやい」

直川キャスター

「ですよね…なかなか生でお目見えしないですよ」

北海道南西部にある、噴火湾で獲れたニシン。足がはやく、産地以外ではあまりお目にかかれませんが、こちらのお店では、江戸前のワザ「酢〆」でいただけます。

直川キャスター

「しあわせ♡」

「魚のうま味、そこに少しの甘み。“キュッ”とかんだときに青魚らしい食感が残るんですね…参りました…」

中村さん

「ありがとうございます」

直川キャスター

「冷凍とはわからない」

おすすめは他にも…

中村さん

「北海道・函館のホッケの昆布〆です」

北海道産のホッケを昆布〆にして、ウニを添えた一品。

■足がはやい魚も…“冷凍に可能性”を感じて開店

直川キャスター

「森さん、ホッケの握り、食べたことあります？」

森キャスター

「昔、北海道で食べましたけど、ホッケって基本的に“焼く”ってイメージじゃないですか」

直川キャスター

「生ってやっぱり現地でしか食べられない、足がはやいものですが…」

森キャスター

「関東で食べられるの！？」

直川キャスター

「そうなんです！そのお味が…」

「磯の香り、ホッケらしいうま味がちゃんとそのままに残っています。ホッケのすしがいただけるって珍しいですよね」

中村さん

「そうですね、一般的に東京の人は、ホッケを塩焼きで食べるイメージ」

実は中村さん、もともと東京・麻布の高級江戸前ずし店の大将でした。

コロナ禍で、店の味を家庭でも楽しんでもらいたいと、宅配の冷凍ずしを開発。当時は話題になりました。

あれから4年、冷凍に可能性を感じ、新たにこの店をオープンしたのです。

■旬の時期に漁獲＆急速冷凍 フードロス解消へ

中村さん

「こちらです」

直川キャスター

「お邪魔します」

中村さんが魅了された「急速冷凍」の技術。私たち消費者だけではなく、漁業関係者にとってもメリットがあるんです。

直川キャスター

「おぉ〜すごい！一尾まるまる！」

中村さん

「先ほど召し上がっていただきました、北海道・噴火湾のニシンです」

「1年間で5月の2週間だけが特に脂がのっておいしいといわれています」

北海道の漁業関係者が、急速冷凍して届けてくれるニシン。旬の時期に大量に水揚げしても、廃棄することなくお客さんに届けることができるため、フードロスの解消につながっています。

■おいしいだけじゃない…現地加工の“メリット”

メリットは他にも…

直川キャスター

「ニシンは1尾ですけど、このホッケはさばいていますよね？」

中村さん

「北海道の函館で、さばいて瞬間凍結して送ってもらっています」

直川キャスター

「現地でさばいているんですね」

ホッケなど、水分が多く肉厚の魚は、現地でサクにしてから冷凍して送ります。こうした加工代などが、漁業関係者の新たな収入源になっているといいます。

■進化した冷凍技術 “国民食”もおいしく、早く

そんな急速冷凍の技術。すしに並ぶ、あの“国民食”にも使われています。

直川キャスター

「東京・平井にやって来ました。こちらには冷凍技術を使って、ラーメンを提供するお店があるんです」

2025年6月にオープンした「麺DININGまんまる」。こちらのお店では、通常の生麺と、冷凍の麺を、メニューによって使い分けているといいます。

店員

「冷凍麺でおすすめなのは、火山味噌ラーメンです」

直川キャスター

「それを１杯もらってもいいですか？」

「冷凍の…ラーメン…」

注文を受けて、厨房ではさっそく調理スタート。すると…

スタッフ

「もうそろそろ来そうですよ」

直川キャスター

「えっ早くね！？もう来んの？」

注文からわずか2分でラーメンが到着！

「おいしそう〜。あと提供早いですね！すっごい早さ」

■自家製“冷凍麺” 見た目や味は…

こちらが「火山味噌ラーメン」。5種類の合わせ味噌を使った、ピリッと辛いスープ。合わせるのは、こちらの太麺。開発に1年もかけた自家製“冷凍麺”です。

直川キャスター

「いただきます！」

「もっちもち！この弾力に、かめばかむほど小麦の香りと少しの甘さを感じて、冷凍とはまるで思えません」

冷凍麺の製造現場（MANMARU製麺）にお邪魔しました。

直川キャスター

「ここが麺を作っている工場になるんですね。すごくいい香りですね」

■ゆで時間を短縮できる“冷凍麺”の味は…

麺は、ゆでたあと形を整え、−33℃で急速冷凍。こうすることで、通常4分ほどかかるゆで時間が、なんと約20秒に短縮。

直川キャスター

「だから早く提供できるんです」

森キャスター

「麺ってそんな簡単にゆであがるの⁉」

直川キャスター

「びっくりしますよね！だから働く人とか、急いでいるお父さんお母さんとかにも、うれしいんですよね〜」

森キャスター

「そういうメリットがあるのか〜」

直川キャスター

「それだけじゃないんです」

藤ノ木 久史さん(53)

「急速冷凍を使うようになってからは、味はそのまま…むしろおいしくなっている」

直川キャスター

「逆に！？」

味はそのまま、もちっとしたコシの強い食感に。

■仕込み時間も大幅短縮 働き方も改善！

スープも急速冷凍！煮干しや削り節で出汁を取った魚介系と、鶏ガラや豚ガラを使った動物系の2種類を作ったら、別々に袋に入れて、板状で冷凍します。

これを開店15分前に、2種類あわせて鍋に入れ、解凍すればスープが完成！朝の仕込み時間が、大幅に短縮されたといいます。

冷凍に踏み切ったきっかけは、コロナ禍。客足が減ったため、キッチンカーでの営業に乗り出したものの、車に積める水の量には制限があったんです。

そこで、水を使わずにスープで直接ゆでられる冷凍麺を開発。これが意外にもお客さんに好評。店舗でも冷凍麺を使うことにしたのだとか。

直川キャスター

「今後の展望や目標は？」

藤ノ木さん

「冷凍技術を使って早くお客様に提供できて、人手不足が解消できるような店舗作りを目指しています」

直川キャスター

「働く人にとっても、食べる人にとってもおいしい、Win-Winですね」

■新鮮なまま牛乳を冷凍…驚きの方法

魚や麺が冷凍できるならと、こんな挑戦をする人も。

鈴木牧場 鈴木 敏文さん(43)

「鈴木牧場では牛乳を冷凍しました」

直川キャスター

「冷凍できちゃうんですか？」

北海道広尾町で約80頭の乳牛を飼育している「鈴木牧場」。

2024年から冷凍の牛乳を商品化。−30℃の液体に容器ごと浸すことで、一気に凍らせることが可能に。約45分で…カチカチに冷凍されました。

冷凍に踏みきったきっかけを伺うと…

鈴木さん

「牛乳は賞味期限が短いのがいちばんの課題」

「一般的に7日間が賞味期限なんですけど、長くできないかとずっと考えていて、冷凍保存だと賞味期限が1年になったんですよね」

解凍方法は、自宅の冷蔵庫で2日間、寝かせればオッケー。長期での保管が可能になったことで、まとめ買いするお客さんが増え、海外への販路拡大も見越せるようになりました。

直川キャスター

「鈴木さん、正直なところ、冷凍することで味に変化はないですか？」

鈴木さん

「おもしろいことに、牛乳の甘さやバターのようなコクが増す」

■長期保管も可能な“冷凍牛乳” いざ実食！

気になるその味は、スタジオで確認します。

直川キャスター

「森さんにご用意したのが、これ１回冷凍した牛乳です」

森キャスター

「私ね、牛乳を（家庭で）冷凍したことがあるんですよ。ポソポソしないですか？」

鈴江キャスター

「ちょっと分離したようになりますよね」

森キャスター

「見た感じはそんなことない」

直川キャスター

「口当たりなど、どうでしょう？」

森キャスター

「うわ〜おいしい！飲み口さっぱりしていますけど、飲み込んだあと、ふわ〜って甘い香りする。不思議！」

鈴江キャスター

「分離する感じもない？」

森キャスター

「まったくない！これ1回冷凍してるの？」

直川キャスター

「そうなんです。おいしさだけじゃなくて（冷凍技術は）フードロスの観点だったり、労働時間が短くなるなど、生産者やお店側にもメリットがありました」

「冷凍技術の様々な可能性を感じた取材でした」

(2025年10月2日放送『news every.』より)