Ž¢½÷À³èÌöŽ£¤Î±¢¤Ç½÷À¤¬Êú¤¨¤ë"¸«¤¨¤Å¤é¤¤ËÜ²»"
¡Ö½÷À³èÌö¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§nonpii¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¿ÞÉ½¡Û½÷À¤Î¾º¿Ê°ÕÍß¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì
ÆüËÜ¤ÏÃË½÷³Êº¹¤¬Àè¿Ê¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Ï¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©Åù¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Æü¡¹ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö½÷À³èÌö¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËÜ²»¤È·ú¤ÆÁ°¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ø´ë¶È¼ÂÌ³¡Ù¤Îµ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í³«Åì¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÃæÂ¼Í§Èþ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¼Ò°÷¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤È¡Ö·úÁ°¡×
¡Ê1¡ËÀÊÌÌò³ä°Õ¼±
Æâ³ÕÉÜ¡Ö½÷À³èÌö¡¦ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê ÎáÏÂ7Ç¯5·î¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤ÎÍ½þÏ«Æ¯»þ´Ö¡ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤ÆÂÐ²Á¤òÆÀ¤ë¤â¤Î¡Ë¤Ï½÷À¤Î1.7ÇÜ¡¢½÷À¤ÎÌµ½þÏ«Æ¯»þ´Ö¡Ê²È»ö¤ä°é»ù¡¢²ð¸î¤Ê¤ÉÂÐ²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤ÏÃËÀ¤Î5.5ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¸ÛÍÑ¶ÑÅù´ðËÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â30.1¡ó¤È½÷À¤Î84.1¡ó¤È¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤Ï3¤«·îÌ¤Ëþ¤¬86.1¡ó¤ÈÂçÈ¾¤òÀê¤á¡¢2½µ´ÖÌ¤Ëþ¤ÎÃ»´ü´Ö¼èÆÀ¼Ô¤â37.7¡ó¤È4³ä¶á¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿ÃËÀ¤Ï6.8¡ó¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÆüËÜÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç²ñ »Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº2023¡×¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤Ë¤Ï¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÌµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ ÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÌµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡Ê¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤è¤ê°é»ù¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÃËÀ¤Ï»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬Äã¤¤¡×¡ÖÃËÀ¤Ê¤é»Ä¶È¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¡×¤È»×¤¦·¹¸þ¤Ï¡¢½÷À¤è¤êÃËÀ¤ËÂ¿¤¯¡¢¸å¼Ô¤ÏÌò¿¦¼Ô¤Û¤É¤½¤¦»×¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¼Ò°÷¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¿¦¾ì¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ÊÀÊÌÌò³ä°Õ¼±¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢½÷À¼Ò°÷¤¬²ÈÄí¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¾õ¶·¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê2¡Ë½÷À¼Ò°÷¤Î¿¦¾ì¤Î¾õ¶·
½÷À¼Ò°÷¤Ï²ÈÄí¤Ë³ä¤¯»þ´Ö³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢°é»ùÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÎ¾Î©¤¬´ÊÃ±¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤äÊ¿½à²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢°é»ùÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÂØÍ×°÷¤ò¸¡Æ¤¤»¤º¤ËÆ±Î½¤ËÉéÃ´¤µ¤»¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¿´ÍýÅª¤Ë¤â½÷À¼Ò°÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Î¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬Á´À¤ÂÓ¤Î34.0¡ó¤È¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌ¤º§¤Î»Ò¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ18.1¡ó¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤¬°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¡Ö°é»ù=Ç½ÎÏÄã²¼¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÈò¤±¡¢·ë¶ÉËÜ¿Í¤¬¶ÈÌ³¤ÎÃÙ¤ì¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È»Ä¶È¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢¼«Í³¤ËÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë´ÉÍý¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±Î½¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎµëÍ¿¤ò²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È²ñ¼Ò¤ËÁÊ¤¨¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÃ»»þ´Ö¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¡Ö¾º¿Ê°ÕÍß¡×¤Ï¹â¤¤
¡Ê3¡Ë½÷À¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÉÔ°Â
Á°½Ò¤Î¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë3³ä¤¬¡Ö°é»ù´ü´ÖÃæ¤Î½÷À¤Ï½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤òÃ´Åö¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤ÎÀÊÌÌò³ä°Õ¼±¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î»Å»ö¤òÊÑ¹¹¡¦½Ì¾®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°é»ùÃæ¤À¤«¤é¤È½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤º¡¢·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Î¾º¿Ê¤âÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Ð»º¤ä°é»ù¤òµ¡¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½÷À¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢Å¸Ë¾¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯½÷À¼Ò°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê4¡Ë²ñ¼Ò¤ÏËÜ²»¤òÊ¹¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤«
½÷À¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤ÎÂÎÀ©¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤Æ¤º¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢´ÉÍý¿¦¤Ø¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿´¤«¤é¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê²óÅú¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÌÃÌ¤Ê¤É¤Ç¡¢½÷À¼Ò°÷¤¬¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ç¤è¤¤¡×¤È²óÅú¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ËÜ¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¾º¿Ê°ÕÍß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡¢¸ÄÊÌ¤Î»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ÃË½÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¸½ºß¤è¤ê¾å¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¸½ºß¤è¤ê¾å¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿½÷À¤Î³ä¹ç¤Ï17.9¡ó¤È¡¢ÃËÀ¤Î33.1¡ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢30Âå¤Ç21.5¡ó¡¢20Âå¤Ç28.1¡ó¤È¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¾º¿Ê°ÕÍß¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø´ë¶È¼ÂÌ³7·î¹æ¡Ù¤è¤ê¡Ë
½÷À¼Ò°÷¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«
¡Ê1¡ËË¾¤Þ¤ì¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤È¤Ï
½÷À¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬¤½¤ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½2¤Ï¡¢¾º¿Ê°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë´Ä¶¤äÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø´ë¶È¼ÂÌ³7·î¹æ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤ÈµÙ²Ë¤¬¤È¤ì¤ë¤³¤È¡×¤¬ÃËÀ¤Ç27.6¡ó¡¢½÷À¤Ç26.2¡ó¤È¡¢ÃË½÷¶¦¤ËºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ç¤â»Ä¶È¤äÄ¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤¬¶ËÎÏ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¡¦ÇÛÎ¸¡×¤âÃËÀ¤Ç20.1¡ó¡¢½÷À¤Ç19.1¡ó¤È¹â¤¯¡¢µÙ²Ë¤ä»Ä¶È¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¼Ò°÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤â¥¥ã¥ê¥¢Å¸Ë¾¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Ëµó¤²¤ë¤â¤Î¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯°éµÙ¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂåÂØÍ×°÷¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÆâÉô¤ÎÇÛÃÖ´¹¤¨¤äÃ»´üÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¼õÆþ¤ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë
¡¦¶ÈÌ³¤ò¸«Ä¾¤·É¬Í×À¤ÎÄã¤¤¶ÈÌ³¤ÏÇÑ»ß¤¹¤ë
¡¦¶ÈÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤°¼Ò°÷¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¼êÅö¤ò»Ùµë¤¹¤ë
¤Ê¤ª¡¢½÷À³èÌö¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë»Üºö¤Ï¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤âÆ±ÍÍ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃË½÷¶¦¤Ë¸øÊ¿¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¡¢½÷À¼Ò°÷¤Î´¶¤¸¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë´ÉÍý¿¦¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
½÷À³èÌö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤È½÷À¼Ò°÷¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î½÷À³èÌö¤Î»Üºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÃËÀ¤¬°é»ùÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¸¦½¤Åù¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷À¼Ò°÷¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç½÷À¼Ò°÷¤ÎËÜ²»¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¡¢
¡¦Ï«Æ¯»þ´Ö¤ä¶ÈÌ³¤Î³ä¿¶¤ê
¡¦Î¾Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼õÉÕ
¡¦¥¥ã¥ê¥¢Å¸Ë¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÃÌ
¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æüº¢¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢½÷À¼Ò°÷¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÌò³ä¤ä¶ÈÌ³¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤ÎÄêÃåÎ¨¤ä°ÕÍß¤¬¹â¤¤ÉôÌç¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»öÎã¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¾ì¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¼Ò°÷¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
21À¤µª¿¦¶ÈºâÃÄ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤ÂåÉ×ÉØ¤Î¥¥ã¥ê¥¢°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ 2022Ç¯2·î¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢Å¸Ë¾¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¡×¤È¡Ö¾å»Ê¤È¤ÎÄê´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸¦½¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤äÊÝÍÇ½ÎÏ¤ÎÃª²·¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤Ç¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤ä´õË¾¤ò½Ò¤Ù¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¡¢ÄêÃå¤ä°ÕÍß¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¡Ö·¹Ä°¤Î»ÑÀª¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¾ìÌÌÀßÄê¡×¤âÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ëÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ººÄêÌÌÃÌ¤È¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ººÄêÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤«¤éËÜ²»¤òÄ°¤¤À¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤È¤ÏÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¿ä¿Ê»ö¶È¤Ê¤É¡¢³°Éô¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë´ÉÍý¿¦¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¸¡Æ¤
°é»ù¤ò¹Ô¤¦Ç¯Îð¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿´ÉÍý¿¦¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶ÈÌ³ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¿¦¤Î¶ÈÌ³¤ÎºÆÄêµÁ¤ä¡¢Ã»»þ´Ö´ÉÍý¿¦À©ÅÙ¡Ê´ÉÍý¿¦¤òÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÌÜÉ¸¤äÉ¾²Á¤ª¤è¤Ó½è¶ø¤Î¹Í¤¨ÊýÅù¤ò¸«Ä¾¤¹¡Ë¤Ê¤É¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºßÂð¶ÐÌ³¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê»Üºö¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²¼¤Î´ÉÍý¤ä»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢´ÉÍý¿¦¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤ò¼«½Í¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Ï½Ð¼Ò¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ´ÉÍý¿¦¤âºßÂð¶ÐÌ³¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢´ÉÍý¿¦ÉÔºß¤Î¾ì¹ç¤Î¸¢¸Â°Ü¾ù¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Æüº¢¤Î°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ÔÆ°·×²è¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¡Ø´ë¶È¼ÂÌ³10·î¹æ¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡£½ñ±Æ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È´ë¶È¼ÂÌ³¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´õË¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÊ¬ÀÏ¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ»ö¶È¼ç¹ÔÆ°·×²è¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¹ÔÆ°·×²è¡×¡Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¸ÛÍÑ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡·×²è´ü´Ö¡¢¢ÌÜÉ¸¡¢£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ª¤è¤Ó¼Â»Ü»þ´ü¤òÄê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½¾¶È°÷101¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËºöÄê¡¦ÆÏ½Ð¡¢¸øÉ½¡¦¼þÃÎ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Îá¤ÎµÁÌ³¤Î¤¿¤á»ÅÊý¤Ê¤¯¹ÔÆ°·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÔÆ°·×²è¤ÎÆâÍÆ¤ò½÷À¼Ò°÷¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾º¿Ê°ÕÍß¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°·×²è¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª»Üºö¤Ê¤É¤ò²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À³èÌö¤ËÂÐ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÂ¼ Í§Èþ¡Ê¤Ê¤«¤à¤é ¤È¤â¤ß¡Ë¡ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í³«Åì¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£2003Ç¯¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎÅÐÏ¿¡£´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÏ«Ì³¤äÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¡£»öÌ³½ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢¸ÜÌäÀè¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖA4¥µ¥¤¥º1Ëç¤ÎË¡²þÀµ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ò·ÇºÜÃæ¡£
¡Ê´ë¶È¼ÂÌ³¡Ë