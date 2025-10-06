¡Úµð¿Í¡Û¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì¤¬³«Ëë¡¡¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç£Ã£Ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°ÅÐÈÄ
¡¡µÜºê¤Ç£²£·Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤¬£¶Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê£Ó£Ï£Ë£Ë£Å£Î¡Ë¤ËÎ×¤à¡£ÀèÈ¯¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡ËÂè£²Àï¤Î£±£²Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ÎÍ½Äê¡£µÜºêÆþ¤ê¤·¤¿£µÆü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ã£Ó¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤ÊÄ´À°ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£±£³Æü¤Î£Ã£ÓÂè£±£ÓÂè£³Àï¤ÇÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£Àî³®Åê¼ê¤â¡¢Ä´À°ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£