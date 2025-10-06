¡Ö°ã¤¦µå¼ï¤Ç¤â¡Ä¡×¥Ñ¥Ø¥¹¡ÈÊÊÅð¤ßµ¿ÏÇ¡ÉÈïÃÆ¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºº¸ÏÓ¤¬ÈÝÄê¡¡T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹·è¾¡ÃÆ¤á¤°¤êÏÀÁè
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤Î¡ÈÊÊÅð¤ßµ¿ÏÇ¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºº¸ÏÓ¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Çµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÁ°Æü4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ËÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¡£2¡½3¤Î7²ó¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3¥é¥ó¤ò¤á¤°¤ê¡¢MLB¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥à¤¬ÆóÎÝÁö¼Ô¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¡¢°®¤êÊý¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥Æ¥ª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤¬ÂÇ¼Ô¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÅê¼ê¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥à¤ÎÊÊ¤òÅð¤ó¤ÇÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¡£Åö³º¼Ì¿¿¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï±¦¼ê¤ò¸ª¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥¹¥È¥é¡¼¥à¼«¿È¤¬È¿±þ¡£¡Ö»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤í¤è¡£Èà¤Ï°ã¤¦µå¼ï¤Ç¤âÆ±¤¸»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤¼¡×¤È¥Ñ¥Ø¥¹¤Ïµå¼ï¤Ë´Ø¤ï¤é¤º±¦¼ê¤ò¾å¤²¤ëÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥È¥é¡¼¥à¤¬T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÅê¤¸¤¿¤Î¤Ï1µåÌÜ¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢2µåÌÜ¤ÏÄ¾µå¤Ç¡¢2µåÌÜ¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¡¼¥à¤Ï¡ÖÌîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¶¤Ï¤³¤³10Ç¯¶á¤¯¤º¤Ã¤È¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êµå¼ï¤Ç¤â»Ø¤òÂ·¤¨¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÊ¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈïÃÆ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£