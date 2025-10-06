¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤Ê¤Ã¤Á¡¼¡¢¾×·â¤Î¸òÍ§´Ø·¸¡¡¡ÈÄ¶ÂçÊª¡É¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¤¹¤´¤¤²ÈÊÁ¤ä¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤¬¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤Ê¤Ã¤Á¡¼¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó·Ò¤¬¤ê¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ä¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¹±Îã´ë²è¡ÖÂè5²ó »ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢8¿Í¤Î½÷À¤¬¡È»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¿³ºº¤ÏÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Î¤Û¤«¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎAMEMIYA¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬Ã´Åö¤·¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶¤Á¤Î¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢¥¢¥¤¥ª¥±¤ÎÂçÌî¤Þ¤ê¤«¤â¡È¸«ÆÏ¤±¿Í¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Á°È¾¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸åÈ¾¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ê¤Ã¤Á¡¼¤¬¾×·â¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£¼«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ê±ó¤È¥â¥Æ´ü¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥«¥ï¥¤¥¤¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤ªÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ËÆÏ¤¤¤¿¡È¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¿ûµÁ°Î»á¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ¶ÂçÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ò¸«¤¿Âç¸ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤²ÈÊÁ¤ä¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡£¥Î¥Ö¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿û¤µ¤ó¤È¤ªÍ§¤À¤Á¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó·Ò¤¬¤ê¤Ç¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿»þ¤â´±Ë¼Ä¹´±¼¼¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿û¤µ¤ó¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï»×¤ï¤º¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¤æ¤ë¤æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ã¤Á¡¼¤¬¡ÖÀéÄ»¤µ¤ó¤Î¤ª¼÷»Ê¥Í¥¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Î¥Ö¤È¤ÎÌ¡ºÍ¤ËÄ©Àï¡£¤·¤Ö¤·¤Ö±þ¤¸¤¿¥Î¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ã¤Á¡¼¤ÎÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¥Ü¥±¤Ë¡ÖºÇ°¤ÎÅ¸³«¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
