¡¡ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î¼«ÂðÍá¼¼¤Ç2024Ç¯1·î¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÄ¹½÷¡áÅö»þ¡Ê5¡Ë¡á¤ËÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ÆÊüÃÖ¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿´ØÀîÎ¼Èï¹ð¡Ê33¡Ë¤Ï6Æü¡¢ÀÄ¿¹ÃÏºÛ¡ÊÂ¢ËÜ¶©À®ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤Ç¡Ö¿å¤ò¤«¤±¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È24Ç¯1·î7Æü¸á¸å5»þ²á¤®¡¢Æ±µï¤¹¤ëµÜËÜºÚ¡¹Èþ¼õ·º¼Ô¡Ê23¡Ë¡áÆ±ºá¤ÇÄ¨Ìò9Ç¯¤¬³ÎÄê¡á¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Ë¾°¦¤Á¤ã¤ó¤òÍá¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÉþ¤òÃå¤»¤¿¤Þ¤ÞÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ÆÊüÃÖ¤·¡¢ÄãÂÎ²¹¾É¤Ë¤è¤ëµÞÀ½Û´ÄÉÔÁ´¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£