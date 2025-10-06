ÀÖ¾ëÆý¶È¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¤¬12Ç¯¤Ö¤êÉü³è/´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤´°½Ï¤¤¤Á¤´¤ÈÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¤Î¡ÖìÔÂô¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×10·î7ÆüÈ¯Çä
ÀÖ¾ëÆý¶È¤Ï10·î7Æü¤«¤é¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ëìÔÂô¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×¤òÁ´¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï216±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¤Ï¡¢²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡É¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡£²ÌÆù´¶¤äÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢º£²ó12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£¡Ò¡È¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¹¥¤¤¬´î¤Ö¡É¤¤¤Á¤´ËÜÍè¤Î¹á¤êŽ¥Ì£¤ï¤¤¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¡Ó
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ëìÔÂô¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢´°½Ï¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤¤¤Á¤´¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Èº®¤¼¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£
¤¤¤Á¤´ËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢²ÌÆù¤Ë¥¹¥Á¡¼¥à¤ÎÇ®¤ò²Ã¤¨¤ëÀ½Ë¡¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¼ÑµÍ¤á¤ëÊýË¡¤è¤ê¤â¡¢¹á¤ê¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¡¢¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ëìÔÂô¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×
¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤ÏÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥ì¡¼¥É¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê:216±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎàÊÌ:¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à
ÍÆÎÌ:72ml
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼:139kcal