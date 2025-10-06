¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡Û2025½©Åß¤Î¿·ºî¤Ï¥í¡¼¥²¡¼¥¸¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤äÈ¯Ç®¡¦ÊÝ²¹¥Ü¥Ç¥£¥¦¥§¥¢¤Ê¤É
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î3Æü¤è¤ê¡¢½©Åß¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×½©Åß¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÍî¹ç¹¨Íý»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤ÁÇºà¡¢¤¤¤¤µ»½Ñ¡¢¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
º£Ç¯¤Î½©Åß¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×(3,990±ß)¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·ÅÐ¾ì¡£²áµî2Ç¯È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤äUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¸þ¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃå¿´ÃÏ¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥³¥Ã¥È¥óÀ½¤Ç¥í¡¼¥²¡¼¥¸ÊÔ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â¹ç¤¦¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¡¢²¹¤«¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×(3,990±ß)
¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¡ÖREHEAT¡×¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼¼Æâ³°¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤È¾Âµ¤òº£²ó½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢È©¤Î¼¾ÅÙ¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÈ¯Ç®¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÝ²¹¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¿Èº¢¤Î¿þ¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,290±ß¡£
¿Â»Î È¯Ç®¡¦ÊÝ²¹¥Ü¥Ç¥£¥¦¥§¥¢¡ÖREHEAT(¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯ È¾Âµ)¡×¡¢ÉØ¿Í È¯Ç®¡¦ÊÝ²¹¥Ü¥Ç¥£¥¦¥§¥¢¡ÖREHEAT(¥é¥¦¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯ È¾Âµ)¡×(¤¤¤º¤ì¤â1,290±ß)
REHEAT¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¿Â»ÎÍÑ¤Î¥¿¥¤¥Ä¤ª¤è¤ÓÉØ¿ÍÍÑ¤Î¥¿¥¤¥Ä(¤¤¤º¤ì¤â1,290±ß)¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥àÉôÊ¬¤Ë¥¸¥ã¥«¡¼¥É¿¥¤Ç¡ÖConvenience Wear¡×¤Î¥í¥´¤ò»Ü¤·¡¢¤«¤ó»ß¤áÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÖREHEAT¡×¿Â»Î È¯Ç®¡¦ÊÝ²¹¥¿¥¤¥Ä/ÉØ¿Í È¯Ç®¡¦ÊÝ²¹¥¿¥¤¥Ä(¤¤¤º¤ì¤â1,290±ß)
Â¾¤Ë¤â¡¢USA¥³¥Ã¥È¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÄ¹Âµ¥¢¥¦¥¿¡¼T¥·¥ã¥Ä¡×(1,998±ß)¤ä¡¢¿Â»ÎÍÑ¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×(880±ß)¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥í¡¼¥²¡¼¥¸¥½¥Ã¥¯¥¹¡×(649±ß)¡¢¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥¿¥ª¥ë¡×(¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë1,089±ß¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë2,189±ß)¡¢¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡×(660±ß)¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖÄ¹Âµ¥¢¥¦¥¿¡¼T¥·¥ã¥Ä¡×(1,998±ß)
¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×(880±ß)
¡Ö¥í¡¼¥²¡¼¥¸¥½¥Ã¥¯¥¹¡×(649±ß)
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥¿¥ª¥ë(¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë)¡×(1,089±ß)
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥¿¥ª¥ë(¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë)¡×(2,189±ß)
¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡×(660±ß)
