¡¡£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥é¥è¡¦¥Ð¥ê¥§¥«¥ÎÀï¤Ç£°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£±£¶Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾£³£¹Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££²Ï¢ÇÔ¤Ç¹ß³Ê·÷¤Î£±£¹°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¡×¤Ï¡ÖÌµ³²¡×¤È¸·¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤»¤º¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¯¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÈà¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿Í×µá¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë°¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄãÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¡Ö¥¨¥ë¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡×¤Ïµ×ÊÝ¤Ë£µ¤òÉÕ¤±¡¢¡ÖÅÓÃæ½Ð¾ì¸å¡¢³èµ¤¤ÈÆÍÇËÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
