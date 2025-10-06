¤³¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡ÄZEROBASEONE¤ÈRIIZE¡¢·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡©¡Ø¥¢¥æ¥¯¥Ç¡Ù¤Î¿·¼ïÌÜ¡¦¼Í·â¤Ë´üÂÔÂç
´Ú¹ñ¤ÎMBC¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ø2025½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡ËÆÃ½¸ ¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¡Ê¡Ø¥¢¥æ¥¯¥Ç¡Ù¡Ë¤Ç¡¢ZEROBASEONE¤ÈRIIZE¤¬¡Ö¼Í·â¤Î²¦ºÂ¡×¤ò·ü¤±¤Æ·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛRIIZE¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢´°àú¤Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯
ÊüÁ÷15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Î¡Ø¥¢¥æ¥¯¥Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·¼ïÌÜ¡Ö·ý½Æ¼Í·â¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÇÈÄ¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î½¸ÃæÎÏ¤È°Õ³°¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¿·¤¿¤Ê¾¡Éé¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼Í·âÍÑ¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤òÁõÃå¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÎ×¤à»Ñ¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÈþ¤·¤¼Í·âÁª¼ê¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸Áª¼ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢¶¯¤¤Ë×Æþ´¶¤ÈÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡£
ËÜÆü¡Ê10·î6Æü¡Ë17»þ10Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥æ¥¯¥Ç¡ÙÂè1Éô¤Ç¤Ï¡¢·ý½Æ¼Í·â¡¦ÃË»ÒÃÄÂÎÀï¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£²òÀâ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß»á¤È¡¢´Ú¹ñ½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Â®¼Í·ý½Æ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥¸¥§»á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥¥à»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¼Í·â¾ì¤òË¬¤ì¡¢ÃÏÆ»¤ÊÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¡¢¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ZEROBASEONE¤È¡¢Îý½¬ÃÊ³¬¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿RIIZE¤¬¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐ·è¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î·ý½Æ¼Í·â¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÈÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¾¡ÇÔ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤ò´°àú¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÂ¸Ê¬¤ËËþ¤¿¤¹¸«¹þ¤ß¤À¡£Âç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤¬²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìÁØ¹â¤á¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤âºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢MBC¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»öÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡È´éÌÌ¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷Á°¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¥¢¥æ¥¯¥Ç¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂÐ·è¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¡È·ý½Æ¼Í·â¡É½éÂå²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£