ENHYPEN¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ª¼«¸ÊºÇÂ¿64Ëü¿ÍÆ°°÷¤Ç¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Î¿¿²Á¤ò¾ÚÌÀ
ENHYPEN¤¬¡¢Ìó64Ëü6000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ÖENGENE¡×¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê¹¤²¤¿¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
ENHYPEN¤Ï¡¢10·î3Æü¤«¤é5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖENHYPEN WORLD TOUR ¡ÆWALK THE LINE¡Ç¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖWALK THE LINE¡×¡Ë¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£3Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤·¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÇ®¤¤´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÁ´23¶Ê¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¸ø±é¤Ï¡ØBrought The Heat Back¡Ù¡ØFEVER¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢¡ØParadoXXX Invasion¡Ù¤ä¡ØFuture Perfect(Pass the MIC)¡Ù¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£Â³¤¯¡ØFatal Trouble¡Ù¤È¡ØBite Me¡Ù¤Ç¤ÏÇ»Ì©¤Ê¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ØYour Eyes Only¡Ù¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡ØLoose¡Ù¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¡ØMoonstruck¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢Éý¹¤¤²»³ÚÀ¤òÈäÏª¤·¡¢¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¥ó¥°¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
ENGENE¤¿¤Á¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎÏ¶¯¤¤¥³¡¼¥ë¤È´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç±þ¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ò¥¹¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥½¥ó¥°¤Ï¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¶Æ°Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤ËENHYPEN¤Ï¡¢¡Ö3Æü´ÖÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°¦¤È±þ±ç¤¬ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ðÇ®¤Ç¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ¹¤¤Î¹¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ENHYPEN¤ÏºòÇ¯10·î¡¢´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡ËÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¥É¡¼¥à¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢14ÅÔ»Ô¤ÇÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¡£Á´18ÅÔ»Ô¡¦29¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´ÑµÒ¤À¤±¤Ç¤âÌó64Ëü6000¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢ENHYPEN»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÎß·×´ÑµÒ¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯7¤«·î¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï10·î24Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖWALK THE LINE¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Àè¹ÔÈÎÇäÅöÆü¤Ë»ë³¦À©¸ÂÀÊ¤ò´Þ¤àÁ´3¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¤·¡¢ENHYPEN¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£