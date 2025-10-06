Mrs. GREEN APPLE¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡¢Àµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê ²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦3¿ÍÂª¤¨¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡ÚMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE¡Ê¥¸¡ËORIGIN¡Ê¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¡Á¡Û
2025/10/06¡ÛMrs. GREEN APPLE¤Ë¤è¤ë11·î28Æü¸ø³«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE¡Ê¥¸¡ËORIGIN¡Ê¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¡Á¡Ù¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²»³Ú¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤òÂª¤¨¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯´ü
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¡¢Mrs. GREEN APPLE¡£2025Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖVariety¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÏºî²áÄø¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈORIGIN¡É¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥ß¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¡É¸¶ÅÀ¡È¡¢ÁÏÂ¤¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬³Ú¶Ê¤ò¥¼¥í¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤ò½é¸ø³«¡£Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ä¡¢Âç¿¹¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¡¢¤½¤·¤ÆMrs. GREEN APPLE¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë3¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢ÀÖÍç¡¹¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡£ËÜºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤âÃ´¤¦Âç¿¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç Mrs. GREEN APPLE ¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²æ¡¹¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö¸ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢±ü¹Ô¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È·Ý»ö¤È¤·¤ÆÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢ËÜºî¤¬Ã±¤Ê¤ëµÇ°»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¡Ø10¼þÇ¯¤À¤«¤é»£¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Øº£»£¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Á¤ç¤¦¤É10¼þÇ¯¤À¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Öº£»£¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ËÜÊÔ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤Èà¤é¤À¤¬¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦3¿Í¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤òÃÎ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³èÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÈà¤é¤ÎÁÏºî¤Ø¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âç¿¹¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê25¡Ë¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿ËÅç·½²ð´ÆÆÄ¡£2020Ç¯¸ø³«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø»°ÅçÍ³µªÉ×vsÅìÂçÁ´¶¦Æ®¡Á50Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¶ð¾ì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¼´¤Ë¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×»á¤È¤¤¤¦µ©Âå¤ÎÅ·ºÍºî²È¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È¶»¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÅç´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤â¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò²¿ËÜ¤«»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èï¼ÌÂÎ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì©ÃåÂÐ¾Ý¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤¬¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÂç¿¹¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿Ê¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï¼ÌÂÎ¤Î¡È剝¤½Ð¤·¤Î»Ñ¡É¤äÆâÌÌ¤ò¹îÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¹½À®¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëËÅç´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤â°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¿¿Ùõ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Èà¤é¤Î"ÁÇ´é"¤È"ËÜ²»"¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢3¿Í¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¿¼¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤À¤í¤¦¡£
°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÇ®¶¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù¤È¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÈà¤é¤Î¡Öº£¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤òÄÉ¤¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡ÉMrs. GREEN APPLE¡É¤òÃÎ¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¡£É½ÉñÂæ¤Îµ±¤¤È¡¢¤½¤Îµ±¤¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¸¶ÅÀ¡É ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜ2ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
