SEVENTEEN¡¦¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡È¿ÀÂÐ±þ¡ÉÏ¢È¯¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤â
SEVENTEEN¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¤¬¥ß¥Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÈHYPE¤Ê½Ö´Ö¡É¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡õ¥ß¥ó¥®¥å¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò´ÑÀï¡©
¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ï10·î5Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥½¥¦¥ë½÷»ÒÂç³ØÂç¹ÖÆ²¤Ç1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÖVIBE ALIVE¡§Chill Moments¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìÁØ¹â¤á¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÇ®¤¯¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¸½¼Â¤ÇÀ¸¤À¸¤¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤«¤é¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Î¼«Í³ËÛÊü¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£2¿Í¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø5, 4, 3¡ÊPretty Woman¡Ë¡Êfeat. Lay Bankz¡Ë¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤Î´Ö¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¤¿¤Ó¤Ë´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¸Ç¤¤å«¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡Ö¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤¿º¯À×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½½¿ôÇ¯¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ËÍ¤Ç¤µ¤¨¶Ã¤¯¤Û¤É´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤²»³Ú¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ò¼«¤é°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÁ´ÈÌ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤À©ºîÎ¢ÏÃ¤âÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ë½¾¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿ºÌ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È³Ú¤·¤à¡ÈCARAT¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ¿Íµ¤¶Ê¤òÅö¤Æ¤ë¡ÖCARAT POLL¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÜ²»¤òÃµ¤ë¡ÖCARAT INSIDE¡×¡¢²ñ¾ì¤ÇÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡ÖASK¡õANSWER¡×¤Ê¤É¡¢¡È¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤È´¿À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ØHYPE VIBES¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ØFor you¡Ù¤È¡ØFiesta¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¶áµ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤·¡¢´ÑµÒ¤ÏÂç¹ç¾§¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢9·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Ç´Ú¹ñÆâ³°¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¡¢HANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢È¯Çä4ÆüÌÜ¤Ë¤ÏK-POP¥æ¥Ë¥Ã¥È»Ë¾åºÇÂ¿¤Î½éÆ°Çä¾å¡ÊÈ¯Çä½é½µ¤ÎÈÎÇäÎÌ¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ä¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤Î²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡×EPÉôÌç¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¼ó°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
SEVENTEEN¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÂ³¤¯¡£Èà¤é¤Ï10·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¿¥³¥Þ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¡ÖSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ÊS.COUPS¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¡£¿ÈÄ¹178cm¡£2015Ç¯5·î¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÌ¾¡ÖS.COUPS¡×¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖS¡×¤ÈÂçÀ®¸ù¤äÂçÅö¤¿¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖCOUPS¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ëÂçÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ§¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍ¶¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤ÈÊ½¤ò±Û¤¨¡¢¹»¼Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÅý³ç¥ê¡¼¥À¡¼¡£
¡þ¥ß¥ó¥®¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î²¼¹»Ãæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËPledis¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£185cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Èà¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤â¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÎý½¬À¸¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡£