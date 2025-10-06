²ÆµÙ¤ß¤«¤é¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×Éüµ¢¡¢ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
TBS¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê1½µ´Ö¤ªµÙ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Àè½µ¡¢1½µ´Ö²ÆµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤¬ÈÖÁÈ¤ËÉüµ¢¤·¡¢MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅÄÂ¼¤µ¤ó¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¡¼¤¤¡ª¡×¤È·Þ¤¨¤ë¡£ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê1½µ´Ö¤ªµÙ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤¬»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë³§¤µ¤ó¤¬MC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÀîÅç¤Ï·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¶âÍËÆü¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É2¥¥íÂÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÉáÄÌÁé¤»¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
