Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤Ë¤´Ëþ±Ù¡Ö¼íÌî¤µ¤ó¤¬Ì¾Á°µó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î5Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼íÌî±Ñ¹§¤Î¤´»ØÌ¾¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎVTR¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¡Ö¼íÌî¤µ¤ó¤¬Ì¾Á°µó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¤´Ëþ±Ù¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¡Ö»ä¤Î¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼íÌî±Ñ¹§¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¼íÌî¤Î¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Ô¥³¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë²¿ÅÙ¤«½Ð±é¤·¤¿±ï¤Ç¡¢¼íÌî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»È¤¦VTR¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤È¤·¤Æ¡¢¼íÌîÄ¾¡¹¤ËÊ¡Î±¤òÈ´Å§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ê¡Î±¤Ï¡Ö¤¨¡ª ¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡© »ä¡¢ÀäÂÐ¤Ê¤ó¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ç¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡© ¥®¥ã¥é°Â¤½¤¦¤ä¤·¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼íÌî¤µ¤ó¤¬Ì¾Á°µó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ä¡Ä¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤½¤ì¤Ï¡©¡×¤È¥Ë¥ä¤±¤Æ´î¤Ö¡£
¼íÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¡¢Ê¡Î±¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
