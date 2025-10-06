£±£°Í¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÂÄêÅª¤ËÊç½¸¤òºÆ³«¤¹¤ë¼î¶Ì¤Î´ú´Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ³ô¼°¤Ë¾¡¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½
¡¡ÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¥Æ¥£¡¼¡¦¥í¥¦¡¦¥×¥é¥¤¥¹¤ÇÈ´·²¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤·¡¢²áµî£±£°Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·µ¬Êç½¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¿·µ¬Êç½¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Æ¥£¡¼¡¦¥í¥¦¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡¡¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥×¥ê¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç£Ä£Ã¡Ê³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡ËÀ©ÅÙ¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥ª¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê¼«Æ°Áà½Ä¡Ë·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë±¿ÍÑÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¡£ÅÁÅýÅª¤Ê³ô¼°£¶£°¡ó¡¢ºÄ·ô£´£°¡ó¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¡Ö£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥£¡¼¡¦¥í¥¦¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î³ô¼°±¿ÍÑÀïÎ¬Éô¶¦Æ±ÉôÄ¹¡¢±Ê°æ´ð»Ö»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¡¡´ðËÜÅª¤ÊÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤Ï³ô¼°¤¬£¶£°¡óÁ°¸å¡¢»Ä¤ë£´£°¡ó¤¬ºÄ·ô¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ëÅµ·¿Åª¤Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È´·²¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÏÆ±°ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò£²£°£²£´Ç¯¤Þ¤Ç£±£·Ç¯´ÖÏ¢Â³¤Ç¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±°ì¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬£±£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ê¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âµÏ¿Åª¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë±¿ÍÑÀïÎ¬¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯£¶·îËö¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç£Ä£ÃÇ¯¶â¤ÎÉáµÚ³ÈÂç´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¡Ö»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÌë°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë»ñ»ºÇÛÊ¬Ä´À°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥ª¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê¼«Æ°Áà½Ä¡Ë·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÄêÍè¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢£²£°£²£µÇ¯£¶·îËö»þÅÀ¤Ç±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤ÏÌó£±£´Ãû±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ë¿·£Î£É£Ó£Á¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¢Ãæ·ø¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¿·¤·¤¤Åê»ñ²È¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åê»ñ¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¹´ü¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡£²¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±ÅÀÌÜ¤ÏÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°¤âºÄ·ô¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤ÎÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿Åê»ñ¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°ÉôÊ¬¤Ï¡¢£Ç£Á£Ò£Ð¡Ê¥°¥í¡¼¥¹¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡§³ä°Â¤Ê²Á³Ê¤Ë¤¢¤ëÀ®Ä¹³ô¡ËÌÃÊÁ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥±¥Ã¥½¥ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¤¬¼ª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êÌôÉÊ²·¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ý±×¤Î¿¤Ó¤Ï¥×¥é¥¹£·¡ó¡Á£¹¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬£²·åÁ°È¾¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££±Ç¯¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ç¤â¡¢£³Ç¯¡¢£µÇ¯¤ÈÂ³¤¯¤ÈÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤ËÂ¾¤Î¥»¥¯¥¿¡¼¤äÌÃÊÁ¤òÂç¤¤¯¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¤ËÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¤È¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡££Ç£Á£Ò£ÐÌÃÊÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¾¼Ô¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ²È¤Ë¤ÏÀ®Ä¹Î¨¤¬ÊªÂ¤ê¤º¡¢¤ä¤äÂà¶þ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Ë¤¯¤¤¡£°ìÊý¡¢°ìÈÌ¤Ë£Ð£Å£Ò¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤¬£¸ÇÜ¤ä£±£°ÇÜÄøÅÙ¤Î³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¤ò¹¥¤à¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢£Ð£Å£Ò¤¬£±£°ÇÜÂæ¸åÈ¾¤È¤Ê¤ë£Ç£Á£Ò£ÐÌÃÊÁ¤Ï³ä¹â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢£±£·ÇÜ¡¢£±£¸ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÇã¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢£Ç£Á£Ò£ÐÌÃÊÁ¤Ï¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ²È¤«¤é¤â¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ²È¤«¤é¤â¸«²á¤´¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢³ô¼°ËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èó¸úÎ¨À¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ÊÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤Ï³ô¼°¤¬£¶£°¡óÁ°¸å¡¢»Ä¤ë£´£°¡ó¤¬ºÄ·ô¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ëÅµ·¿Åª¤Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È´·²¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÏÆ±°ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò£²£°£²£´Ç¯¤Þ¤Ç£±£·Ç¯´ÖÏ¢Â³¤Ç¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±°ì¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬£±£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ê¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âµÏ¿Åª¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë±¿ÍÑÀïÎ¬¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯£¶·îËö¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç£Ä£ÃÇ¯¶â¤ÎÉáµÚ³ÈÂç´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¡Ö»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÌë°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë»ñ»ºÇÛÊ¬Ä´À°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥ª¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê¼«Æ°Áà½Ä¡Ë·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÄêÍè¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢£²£°£²£µÇ¯£¶·îËö»þÅÀ¤Ç±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤ÏÌó£±£´Ãû±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ë¿·£Î£É£Ó£Á¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¢Ãæ·ø¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¿·¤·¤¤Åê»ñ²È¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åê»ñ¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¹´ü¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡£²¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±ÅÀÌÜ¤ÏÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°¤âºÄ·ô¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤ÎÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿Åê»ñ¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°ÉôÊ¬¤Ï¡¢£Ç£Á£Ò£Ð¡Ê¥°¥í¡¼¥¹¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡§³ä°Â¤Ê²Á³Ê¤Ë¤¢¤ëÀ®Ä¹³ô¡ËÌÃÊÁ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥±¥Ã¥½¥ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¤¬¼ª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êÌôÉÊ²·¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ý±×¤Î¿¤Ó¤Ï¥×¥é¥¹£·¡ó¡Á£¹¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬£²·åÁ°È¾¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££±Ç¯¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ç¤â¡¢£³Ç¯¡¢£µÇ¯¤ÈÂ³¤¯¤ÈÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤ËÂ¾¤Î¥»¥¯¥¿¡¼¤äÌÃÊÁ¤òÂç¤¤¯¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¤ËÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¤È¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡££Ç£Á£Ò£ÐÌÃÊÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¾¼Ô¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ²È¤Ë¤ÏÀ®Ä¹Î¨¤¬ÊªÂ¤ê¤º¡¢¤ä¤äÂà¶þ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Ë¤¯¤¤¡£°ìÊý¡¢°ìÈÌ¤Ë£Ð£Å£Ò¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤¬£¸ÇÜ¤ä£±£°ÇÜÄøÅÙ¤Î³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¤ò¹¥¤à¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢£Ð£Å£Ò¤¬£±£°ÇÜÂæ¸åÈ¾¤È¤Ê¤ë£Ç£Á£Ò£ÐÌÃÊÁ¤Ï³ä¹â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢£±£·ÇÜ¡¢£±£¸ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÇã¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢£Ç£Á£Ò£ÐÌÃÊÁ¤Ï¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ²È¤«¤é¤â¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ²È¤«¤é¤â¸«²á¤´¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢³ô¼°ËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èó¸úÎ¨À¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£