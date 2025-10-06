¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¿··¿¶îÃà´Ï¤ò»ë»¡¡Ö³¤·³¤Î¶¯¤¤¼ÂÎÏ¤ÏÅ¨¤ÎÄ©È¯¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍÞ»ß¤¹¤ë¤è¤¦¹Ô»È¡Ä¡×Ê¿¾í¤Ç³«Ëë¤ÎºÇ¿·Ê¼´ïÅ¸¼¨²ñ
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï5Æü¡¢¿··¿¶îÃà´Ï¤ò»ë»¡¤·³¤·³ÎÏ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë³ÈÂç¡¦À®Ä¹¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ê¿¾í¤Ç³«Ëë¤·¤¿ºÇ¿·Ê¼´ïÅ¸¼¨²ñ¤Î»ë»¡¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶âÁí½ñµ¤¬5Æü¡¢¿··¿¶îÃà´Ï¤ò»ë»¡¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿··¿¶îÃà´Ï¤Ï4·î¤Ë¿Ê¿å¤·¤¿5000¥È¥óµé¤Î¡ÖÖÃ¸¡×¹æ¤Ç¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï¡Ö³¤·³¤Î¶¯¤¤¼ÂÎÏ¤ÏÅ¨¤ÎÄ©È¯¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍÞ»ß¤¹¤ë¤è¤¦¹Ô»È¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³¤·³¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤ê2ÀÉ¤Î¶îÃà´Ï¤ò¿Ê¿å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Ë3ÀÉÌÜ¤Î¶îÃà´Ï¤ò´°À®¤µ¤»¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£