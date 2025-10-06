¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤ÎºÇ¾å°Ì¥Þ¥¦¥¹¡ÖMX Master 4¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¡£¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤¬¿¶Æ°¤¹¤ë¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¥Ü¥¿¥ó
PCÍÑ¥Þ¥¦¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¡ÖMX Master¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖMX Master 4¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Îºþ¿·¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯10·î30Æü¡¢¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÄ¾ÈÎ²Á³Ê¤¬2Ç¯´ÖÌµ½þÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç2Ëü1890±ß¤È¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î2ËüÄ¶¤¨¤Ç¤¹¡£
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡ÖMX Master 4¡×
Ä¹½ê
¡¦Í¥¤ì¤¿¿Í´Ö¹©³ØÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¿·µ¡Ç½¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×
¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ô¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë
¡¦¥Þ¥¦¥¹¤À¤±¤ÇÊ£»¨¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥°¡×µ¡Ç½
Ã»½ê
¡¦¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥°¡×¤Î¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤
¡¦¥Ü¥ë¥È¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼ÍÑ¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¡¢½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¿·µ¡Ç½¤Ï¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×
À¸»ºÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÈ÷¤¨¤¿¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¡ÖMX Master¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¿··¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¡ÖMX Master 4¡×¤Ï¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖMX Master 3¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ÉÕ¤¥Ü¥¿¥ó¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
MX Master 4¤Ï150g¤È½Å¤¯¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â½ÅÎÌ¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç¤Î³ê¤é¤«¤ÊÆ°ºî¤ä¤Û¤ÜÌµ²»¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³²óÅ¾¤¹¤ë¼§µ¤¼°¥¢¥ë¥ß¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É»È¤¤¿´ÃÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê¤Ï¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¤Ê¤¸¤ß¡¢¿Æ»Ø¤Ï¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥ÉÉÕ¤¥Ü¥¿¥ó¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¿Æ»Ø¥ì¥¹¥È¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖMX Master 3S¡×¤è¤êÂç¤¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º¸±¦¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î²¼¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Ãæ±û¤Î¡Ö¥·¥Õ¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¾¯¤·²¼¤²¤ë¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¼«Í³²óÅ¾¤«¤é½¾Íè·¿¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º¸±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¿·¤·¤¤Æ©ÌÀ¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à²ÄÇ½¤Ê¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤¬3¤Ä¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤äÆ°²èÊÔ½¸¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ä¹Ç¯Í×Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿USB-C¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤
¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡Ê¥Þ¥¦¥¹¤¬PC¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ëÉÑÅÙ¡Ë¤ä¡¢DPI¡ÊÀºÅÙ¤òÂ¬¤ë²òÁüÅÙ¡Ë¤Ï¡¢MX Master 3S¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£MX Master 4¤ÎºÇÂç¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï125Hz¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Bluetooth¤Ç¤âBolt USB-C¥É¥ó¥°¥ë¤Ç¤âÆ±ÍÍ¡£DPI¤ÏºÇÂç8,000¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤«¤éÌÚºà¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¤ÎÀµ³Î¤µ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£MX Master 4¤ò¥²¡¼¥à¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÍÑ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë½Å¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ»Ø¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¿·ÂÎ¸³
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤äDPI¤ò¶¯²½¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÀßÄê¤Ë±þ¤¸¤Æ¾®¤µ¤Ê¿¶Æ°¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2¤Ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤´Ö¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¤òÆ°¤«¤·¤¿¤È¤¡¢¿Æ»Ø¤¬¿¶Æ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤ÏÀÅÅÅÍÆÎÌ¼°¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°®¤ë¤È²¡¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊªÍýÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿·µ¡Ç½¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥°¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ø¤Ç¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢²èÌÌ¤Ë¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤¬¸½¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Mac¤Ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇFinder¤Îµ¯Æ°¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Î¡¼¥ÈºîÀ®¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¦¥¹¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤ÊÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Logi Options+¥¢¥×¥ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤UI¤Ç¡¢¿¶Æ°¤Î¶¯¼å¤òÀßÄê¤Ç¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥°ÍÑ¤ÎÊ£¿ô¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£PhotoshopÍÑ¤ÎÀßÄê¤¬É¸½à¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Zoom¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝÊØÍø¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤¬¿ô½µ´Ö»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¥¢¥×¥ê¤Ë»î¤¹¤È¤°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¥Þ¥¦¥¹¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Finder¤òDock¤«¤é³«¤¯¤Î¤È¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É»þ´Öº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Áàºî¤¬ÈÑ»¨¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Logi¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤Ï¸½ºß39¼ïÎà¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÏAdobeÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£Spotify¤äApple Music¤Ç»È¤¦¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Discord¤Î¤è¤¦¤Ë²»À¼ÆþÎÏ¡¦½ÐÎÏ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ä¹»ý¤Á¤¹¤ëÀß·×
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MX Master 4¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥ÊÇÛÃÖ¤òºÇÅ¬²½¤·ÀÜÂ³À¤¬²þÁ±¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢Bluetooth¤â2.4GHz¤âÍ¸úÈÏ°Ï¤ÏÌó9m¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖEasy-Switch¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂç3Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÀÚÂØ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£3S¤Ç¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Þ¥¦¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¿ô¤«·îÃ±°Ì¤Ç»ý¤Ä¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£MX Master 4¤Ï70Æü»ýÂ³¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£É®¼Ô¤Ï3½µ´Ö¤Û¤ÜËèÆü»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³«Éõ»þ50¡ó¶¯¤À¤Ã¤¿»ÄÎÌ¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À45¡ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤â¡¢3»þ´Ö¤Ç70¡ó½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢1Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç3»þ´Ö»È¤¨¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥°¤ËÆÃÊÌ¤ÊÍÑÅÓ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢MX Master 3¤Ç¤â½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âµ¡Ç½¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Å¤¯¤Æ»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¥Þ¥¦¥¹¤ËË°¤¤¿¤Ê¤é¡¢MX Master 4¤³¤½¤¬¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¹â¤ÎÁªÂò»è¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Source: ¥í¥¸¥¯¡¼¥ë