¼«±ÒÂâ°÷¤¬ÌµÌÈµö¤Ç»äÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾ ¡ÈÌÈµö¤Î¼º¸ú¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤º¡í¡¡Ä¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¡Ô¿·³ã¡Õ
6Æü¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤ÏÂâ°÷1¿Í¤Î¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î£¶ÆüÉÕ¤±¤ÇÄä¿¦7Æü¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¶ÈÌ³Ââ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°Ó´±¤Ç¤¹¡£
¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°Ó´±¤ÏµîÇ¯3·î14Æü¤«¤é12·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»äÍÑ¼Ö¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·1·î15Æü¤ËËÜ¿Í¤¬ÉôÂâ¤ËÊó¹ð¤·È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ó´±¤ÏÌÈµö¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤º¼º¸ú¤·¤¿¤Þ¤Þ±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Ó´±¤ÏÃóÆÖÃÏ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³»þ´ÖÆâ¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«±Ò´±¤È¤·¤Æ¿¦Ì³¾å¤ÎµÁÌ³¤ò½å¼é¤·¡¢¿¦Ì³¤Ëî²¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£