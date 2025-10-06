Ì¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¤ò¶õÁÛ - À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥È¥Þ¥à¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤é¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥È¥Þ¥à(ËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´)¤Ï9·î17Æü¡Á24Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹ 2042À½ºî°Ñ°÷²ñ¡×(¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦Ä«Æü¿·Ê¹)¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹ 2042¡×ÆÃÊÌ´ë²è¡ÁÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¤ò¶õÁÛ¤·¤è¤¦¡£¡Á¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹ 2042¡×ÆÃÊÌ´ë²è¡ÁÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¤ò¶õÁÛ¤·¤è¤¦¡£¡Á
±À³¤¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢2005Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±À³¤¤È»³¡¹¤ÎÀä·Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£±À³¤¥Æ¥é¥¹¤«¤é¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÁÛ¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¡×¤ò¶õÁÛ¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¶¦Æ±´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
±À³¤¥Æ¥é¥¹(Å¸Ë¾¥¹¥Ý¥Ã¥È Cloud Pool)
¡û¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹¡×¤È¤Ï
Æ±¿·Ê¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¶õÁÛ¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£2022Ç¯¤ÎÁÏ´©¤«¤é4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é¤â¶õÁÛ¤òÊç½¸¤·¡¢5,300·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¤Íè¤òÁÛ¤¦¶õÁÛµ»ö¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042WEBÈÇ¡×¤ä¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×Âè2ÃÆ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Âè2ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»¿Æ±¤·¤¿´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¶õÁÛ¹¹ð¤ä¶õÁÛµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¶õÁÛ¹¹ð¤ÎÅ¸³«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æº£²ó¤Î¶¦ÁÏ´ë²è¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×Âè2ÃÆ
¡û¡Ö±À³¤¹ÖºÂ¡×¤Ë¤ÆÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹¤Î¾Ò²ð
(º¸)ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×¤Î¾Ò²ð/(±¦)2042Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ëÀßÄê¤Çºî¤é¤ì¤¿¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥È¥Þ¥à¤Î½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö±À³¤¹ÖºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2024¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿·Ê¹È¯¹Ô¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò¾Ò²ð¡£ÍâÆüË¬¤ì¤ë±À³¤¥Æ¥é¥¹¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍ½½¬¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢µ»ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¤Íè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¤ÎÂè2ÃÆ¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
¡û¡ÖÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¡×¤ò¶õÁÛ¤·¤¿"¸«½Ð¤·"¤òºîÀ®
(º¸)¶õÁÛ¸«½Ð¤·¤òºîÀ®¤¹¤ëÂÎ¸³Å¸¼¨²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò/(±¦)¶õÁÛ¤·¤¿¸«½Ð¤·¤òµÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò
±À³¤¥Æ¥é¥¹Íè¾ì¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¶õÁÛ¸«½Ð¤·¡×¤òºîÀ®¤¹¤ëÂÎ¸³Å¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤ËµÆþ¤µ¤ì¤¿¸«½Ð¤·¤Ï534Ëç¡£17Ç¯¸å¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¤ò¶õÁÛ¤·¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¸«½Ð¤·¤¬¥Ü¡¼¥É¤ËÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¤Ï¡¢Ì¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹ 2042 WEBÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡£Ì¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿ÂÎ¸³¼Ô¤Ï¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÖÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¾Þ¡×¤ÎÈ¯É½
¡ÖÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¾Þ¡×¼õ¾ÞºîÉÊ
¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¤µ¤ì¤¿¸«½Ð¤·¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¤òÁª½Ð¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¡£¥È¥Þ¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2024À©ºî°Ñ°÷²ñ¤¬ÆÈÁÏÀ¤äÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¸«½Ð¤·¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¸ø¼°¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤äSNS¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Þ¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
