º¾µ½¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥¯¥ëー¥¿ーÌò¤« ¸½¶â400Ëü±ß¡¢½÷À¤«¤éº¾¼è¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤ ÆÊÌÚ¸©¤ÎÃËÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤«¤é¸½¶â400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÃË¤¬10·î5Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ïº¾µ½¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¡¢¼õ¤±»Ò¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ë¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¤ÎÌò¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤ÈÁÈ¿¥ÅªÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼õ¤±»Ò¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¾å½Ü¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ©»Ò¤äÊÛ¸î»Î¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÀÇ¶â¤ÎÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¶â¤òÊÛ¸î»Î¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â400Ëü±ß¤ò¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î²Í¶õ¿ÍÊª°¸¤Æ¤ËÁ÷¤é¤»¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢º¾µ½¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¡¢¼õ¤±»Ò¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ë¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤éº¾µ½¥°¥ëー¥×¤ÎÍ¾ºá¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
