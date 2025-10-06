»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡¢»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤Î¹çÊ»´°Î»¤òÈ¯É½ - ¼ÒÌ¾¤Ï¡Ö»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï10·î1Æü¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤¬¹çÊ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥«¡¼¥É¤òÂ¸Â³²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÎ¾¼Ò¤ò¹çÊ»¤·¡¢»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î»ö¶È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÁ´¤Æ»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥«¡¼¥É¤Ë¾µ·Ñ¤·¤¿¡£¾¦¹æ¤Ï¡Ö»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ËÜÅ¹½êºßÃÏ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎËÜÅ¹½êºßÃÏ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤ê¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤Î¸úÎ¨Åª³èÍÑ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤·¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
