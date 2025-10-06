¡Ú»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡Û½é¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È½ÐÅ¹! ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYOŽ°BAYÅ¹¤ò10·î31Æü¥ª¡¼¥×¥ó
»ñ¤µ¤ó¤Ï10·î31Æü¡¢¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYOŽ°BAYÅ¹¡×¤ò¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY(ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô)ËÌ´Û3³¬¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYOŽ°BAYÅ¹¡×¥¤¥á¡¼¥¸
Æ±Å¹¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ4Å¹ÊÞÌÜ¡¢Á¥¶¶»ÔÆâ¤Ç¤Ï½é¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¡×¤È¤·¤Æ1981Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡£º£²ó¡¢ËÌ´Û¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þÁõ¤ò·Ð¤Æ¡¢10·î31Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÌÜ¶Ì¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢·×38Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÆù¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡Ö¥«¥Ä¤È¤¸Ð§¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ë¤Ü¤¿Ìß¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö»ñ¤µ¤ó¤·¤¢¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ä´ÅÌ£¤ÎÄó°Æ¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÍøÍÑµÒ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æù¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó
