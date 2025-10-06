¡ÚÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡Û±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç±¨Â±¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¡¢ÎÓ¸é¤Ê¤É½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÇÌ£¤ï¤¦¸ÂÄê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÄó¶¡
¡Ö±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô)¤Ï9·î18Æü¤è¤ê¡¢½©¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼(1Ì¾ 21,780±ß)¤ò¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSonore(¥½¥Î¡¼¥ë)¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎäÁ°ºÚ¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó ¥¯¥ì¥½¥ó¡×
¡ûÀÄ¿¹¤Î¿©Ê¸²½¤È¿©Ê¸²½¤È½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤à
º£½©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢½Ü¤Î±¨Â±¤ä¥¥Î¥³¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö¥´¥í¾Æ¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÄ¿¹¤ÇÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ëÎÓ¸é¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤È½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Îµ»Ë¡¤Ç¾º²Ú¤·¤¿Á´8ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤Î¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ÈÍÕ¤È¤»¤»¤é¤®¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÀÄ¿¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Äó¶¡´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î18Æü¡Á11·î25Æü¤Þ¤Ç¡£ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾21,780±ß(¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢½ÉÇñÎÁÊÌ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸:·ÌÎ®¤ÎÀ¥²»¤¬¶Á¤¯¥Æ¥é¥¹/±¦:±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Î¼«Á³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
²¹Á°ºÚ¡Ö±¨Â± ¥´¥í¾Æ¤¡×
²¹Á°ºÚ¡Ö±¨Â± ¥´¥í¾Æ¤¡×¤Ï¡¢È¬¸Í»Ô¤òÃæ¿´¤Ë±è´ßÉô¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¿·Á¯¤Ê±¨Â±¤Î¿È¤ò¥ï¥¿¤ÈÏÂ¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë²ÈÄíÎÁÍý¡Ö±¨Â±¤Î¥´¥í¾Æ¤¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿°ì»®¡£¡Ö³¤¤Î¹¬¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ÁÄ®¤ÎÃÎ·Ã¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ÈÎÏ¶¯¤¤»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿´Î¤Î¥½¡¼¥¹¡¢¹á¤ê¹â¤¤½©¤Î¥¥Î¥³¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¡£
ÀÄ¿¹¤ÇÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ëÎÓ¸é¤ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¡Ö¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¡×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤È¸ýËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿ÎÓ¸é¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡£¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë§½æ¤Ê¥«¥ë¥Ð¥É¥¹¤¬¹á¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£²¹Îä¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Ì£¤ï¤¤¤ËÊ£ÁØÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¥Ç¥»¡¼¥ë¡ÖÎÓ¸é¡×
¥¹¥â¡¼¥¯¤òÅ»¤ï¤»¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤äÍÎÍü¤ò»×¤ï¤»¤ë²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤È¡¢ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Í¥é¥ë´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤ä¡¢¤æ¤º¤Î¹á¤ê¤òÅº¤¨¤¿¥¯¥ì¥½¥ó¥µ¥é¥À¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÀ¶¤é¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬¥µ¡¼¥â¥ó¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£
ÎäÁ°ºÚ¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó ¥¯¥ì¥½¥ó¡×¤È¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
ÎäÁ°ºÚ¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó ¥¯¥ì¥½¥ó¡×
