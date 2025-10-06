¡Ú¥é¥¹¥ÈËüÇî¡Û¤±¤µ¤âÌ´½§±Ø¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿Í¤¬¡Ä5Æü(Æü)¤Ï20.4Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¡¡¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¡¡¶¨²ñ¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤ÎÌ´½§Ë¬Ìä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡10·î6Æü·îÍËÆü¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÍè½µ13Æü(·î)¤ÎÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê°ì½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°10»þÁ°¤Î²ñ¾ìÅì¥²¡¼¥ÈÁ°¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂçºå¥á¥È¥íÌ´½§±Ø¤«¤éÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÆþ¾ìÂÔ¤ÁÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤ÎÂçºå¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï29¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ß¿å³ÎÎ¨¤ÏÍ¼Êý¤Þ¤Ç10¡Á20¡ó¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¡¡10·îºÇ½é¤ÎÆüÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤¤Î¤¦5Æü(Æü)¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï20Ëü4000¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ò½ü¤¯°ìÈÌ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï24ÆüÏ¢Â³¤Ç20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëËüÇî¤â¤¤¤è¤¤¤èÊÄËë´Ö¶á¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿·µ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÌ¤ÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Åì¥²¡¼¥ÈÁ°¤Î°ú´¹½ê¤Ç¡¢Ãë12»þ°Ê¹ß¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ëÅöÆü·ô¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎËç¿ô¤Ï°ìÆü¤¢¤¿¤ê¿ôÉ´ËçÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤ÞËüÇî¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Íè¾ìÍ½ÌóÏÈ¤ò¤¹¤Ç¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¿Í¤È¡¢Ì¤ÍøÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅöÆü¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤¿¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËüÇî²ñ¾ìÁ°¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï10·î3Æü¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²ñ´ü½ªÈ×¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Íè¾ìÆü»þÍ½ÌóºÑ¤ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤ÎÌ´½§Ë¬Ìä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÅì¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹¾ì¤ª¤è¤ÓÀ¾¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤ÎÂÔµ¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹¾ì¤ÏÍè¾ì¡¦Âà¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò°ÂÁ´¡¦±ß³ê¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ËüÇî¤ÎÆü»þÍ½ÌóºÑ¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢¼ã¤·¤¯¤ÏÅöÆü·ô¤Î¸ò´¹¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý°Ê³°¤Ï¡¢Ì´½§¤Ø¤ÎÍèË¬¤ò¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîHP¡¡¤ªÃÎ¤é¤»¡Ø¡Ú¤´¶¨ÎÏ¤Î¤ª´ê¤¤¡ÛËüÇîÍè¾ì¼Ô°Ê³°¤ÎÊý¤Î¡¢Ì´½§¤Ø¤ÎÍèË¬¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£