¡¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬5Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢³ý¥öºêFM³«¶É2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÎ¤µ¢¤ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢·¬ÅÄ¤ÏÀ¸²Î¾§¤â¸ò¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÊÔÀ®¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ìÉô¤Ï¡¢11Æü¸á¸å11»þ¤«¤é¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³ý¥öºêFM¤Ï¡¢³ý¥öºê½é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë³«¶É¡£1Æü¤Ë³«¶É2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFN·ÏÎó38¶É¤È³ý¥öºêFM¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏËþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢·¬ÅÄ¤Î¥½¥í¤ä¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ºØÆ£À¿¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢ÊÒ»³ÆØÉ×¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡õ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë¡¢TIGER¡Ê¥³¡¼¥é¥¹¡Ë¡¢»³Æâ·°¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤¬»²²Ã¡£³ý¥öºê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¡¢·¬ÅÄ¤¬Â¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ä¡¢³ý¥öºê¤¬À¸¤ó¤À¥¹¥¿¡¼¡¦²Ã»³Íº»°¤Î¥«¥Ð¡¼¤â´Þ¤á¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¤Ï¡Ö³ý¥öºêFM¡¢2¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¸Î¶¿¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ë¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³ý¥öºê¤È³ý¥öºêFM¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢²¹¤«¤¤°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡³ý¥öºêFM¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÜ¼£½ß°ì»á¤â¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³«¶É¤·¤¿¤³¤Î³ý¥öºêFM¤¬¡¢³ý¥öºê»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë·¬ÅÄ²ÂÍ´¤µ¤ó¤ò¸ø³«¼ýÏ¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢³ý¥öºê»ÔÌ±°ìÆ±¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¼Â¸½¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·¬ÅÄ¤Ï12Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·¬ÅÄ¤Ï12Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£